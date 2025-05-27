Дружини Хомутинніка і росіянка Ярмишева: Дімопулос показала, з ким святкувала 38-річчя у Монако
Колишня співачка Санта Дімопулос показала, з ким і де святкувала своє 38-річчя.
21-го травня вона стала на рік старшою і влаштувала вечірку у Монте-Карло з найближчими подругами, серед яких були Світлана Хомутиннік, Альон Кіперман і російська бізнесвумен Марія Ярмишева.
Також привітати Санту прийшли її подруги Анна Андрес, Ольга Глостер і Елла Кандиба.
Для свого свята Дімопулос, яка тепер заробляє коучінгом та ретритами, обрала масляно-жовту сукню з оголеною спиною.
Нагадаємо, на початку травня Санта приїздила в Київ, де одразу потрапила до лікарні і думала, що не виживе.
До речі, свій минулий день народження екс-"ВІА Гра" святкувала в Дубаї зі своїми колишніми колегами по гурту.
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