Дружини Хомутинніка і росіянка Ярмишева: Дімопулос показала, з ким святкувала 38-річчя у Монако

Санта влаштувала собі на 38-річчя гуляння з подружками у Монако Фото @anka_fateeva

Колишня співачка Санта Дімопулос показала, з ким і де святкувала своє 38-річчя.

21-го травня вона стала на рік старшою і влаштувала вечірку у Монте-Карло з найближчими подругами, серед яких були Світлана Хомутиннік, Альон Кіперман і російська бізнесвумен Марія Ярмишева.

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Також привітати Санту прийшли її подруги Анна Андрес, Ольга Глостер і Елла Кандиба.

Ольга Глостер, жінка Хомутинніка, "амбасадорка жіночності" з Єкатеринбурга Марія Ярмишева, модель Анна Андрес та дружина Михайла Кіпермана Альона розділили з Дімопулос її свято

Для свого свята Дімопулос, яка тепер заробляє коучінгом та ретритами, обрала масляно-жовту сукню з оголеною спиною.

Модель Елла Кандиба теж була на вечірці Санти

Санта, як відомо, не гребує спілкуванням з росіянами. Саме тому на її дні народження була росіянка Марія Ярмишева

Нагадаємо, на початку травня Санта приїздила в Київ, де одразу потрапила до лікарні і думала, що не виживе.

До речі, свій минулий день народження екс-"ВІА Гра" святкувала в Дубаї зі своїми колишніми колегами по гурту.