Дружини Хомутинніка і росіянка Ярмишева: Дімопулос показала, з ким святкувала 38-річчя у Монако

Тамара Кудрявченко - 27 травня, 10:30
Санта Дімопулос у Монако

Санта влаштувала собі на 38-річчя гуляння з подружками у Монако

Фото @anka_fateeva

Колишня співачка Санта Дімопулос показала, з ким і де святкувала своє 38-річчя

21-го травня вона стала на рік старшою і влаштувала вечірку у Монте-Карло з найближчими подругами, серед яких були Світлана Хомутиннік, Альон Кіперман і російська бізнесвумен Марія Ярмишева. 

Санта Дімопулос і Світлана Хомутиннік

Дружина Віталія Хомутинніка Світлана не вперше тусить із Дімопулос


Також привітати Санту прийшли її подруги Анна Андрес, Ольга Глостер і Елла Кандиба. 

Ольга Глостер, жінка Хомутинніка, амбасадорка жіночності з Єкатеринбурга Марія Ярмишева, модель Анна Андрес та дружина Михайла Кіпермана Альона розділили з Дімопулос її свято

Ольга Глостер, жінка Хомутинніка, "амбасадорка жіночності" з Єкатеринбурга Марія Ярмишева, модель Анна Андрес та дружина Михайла Кіпермана Альона розділили з Дімопулос її свято

Для свого свята Дімопулос, яка тепер заробляє коучінгом та ретритами, обрала масляно-жовту сукню з оголеною спиною. 

Санта у трендовому кольорі цієї весни посвітила засмаглою в Дубаї спиною

Санта у трендовому кольорі цієї весни посвітила засмаглою в Дубаї спиною

Дімопулос і Кандиба

Модель Елла Кандиба теж була на вечірці Санти

Санта, як відомо, не гребує спілкуванням з росіянами. Саме тому на її дні народження була росіянка Марія Ярмишева

Санта, як відомо, не гребує спілкуванням з росіянами. Саме тому на її дні народження була росіянка Марія Ярмишева

Нагадаємо, на початку травня Санта приїздила в Київ, де одразу потрапила до лікарні і думала, що не виживе. 

До речі, свій минулий день народження екс-"ВІА Гра" святкувала в Дубаї зі своїми колишніми колегами по гурту. 

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