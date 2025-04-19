"Мій краш та моє все": кохана Кулеби романтичним фото привітала його з 44-річчям

Фото з Instagram Світлани Павелецької

Кохана колишнього очільника МЗС України Дмитра Кулеби, піарниця та видавчиня Світлана Павелецька ніжно звернулася до нього з нагоди 44-річчя та показала спільне романтичне фото.

"Мій Діма, мій хороший, моє щастя. Ти - моя стіна, моя скеля, мій приклад. Ти моя ковдра, в яку хочу загорнутись, ти - повітря, яким дихаю. Ти - мій краш та моє все. Ти маєш бути щасливим, бо твоє щастя - запорука мого", - написала Світлана.

Також обраниця Кулеби подякувала за нього його батькам та нагадала, що пишається ним.

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"Дякую твоїм батькам за тебе, а тобі - за нас. Люблю сильніше за саме сильне і пишаюсь щосекунди", - підсумувала вона привітання.

Світлана ніжно привітала свого коханого з днем народження

Якось в інтерв'ю Світлана Павелецька розказала, чому не планує весілля з Дмитром Кулебою та поділилася подробицями їхнього спільного побуту.

До речі, Дмитро Кулеба був одружений з депутаткою Київради Євгенією Кулебою. В експодружжя є двоє спільних дітей: 19-річний син Єгор та 13-річна донька Люба.

А у Павелецької є 11-річний син Сашко від попередніх стосунків.