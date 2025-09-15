24-річна донька Брежнєвої у купальнику, топіку та з різним кольором волосся показала своє життя на фото

Карина Тімкова - 15 вересня, 12:15

Старша донька співачки Віри Брежнєвої, 24-річна Соня Кіперман потішила підписників сонячними спогадами.

В Instgaram вона опублікувала ефектне фото у купальнику з квітковим малюнком, а також попозувала біля води і зналась у топі та ніжній білій сукенці.

"Раз на сто років мені подобається публікувати знімки", — написала вона.

Старша донька Віри Брежнєвої у бікіні блиснула спокусливими форами

Соня похвалилася стрункою фігуркою просто неба

Фото instagram

Старша донька Віри Брежнєвої з рожевим волоссям попозувала біля води

З рожевим волоссям та в спортивках дівчина насолодилася відпочинком біля води

Старша донька Віри Брежнєвої у топі блиснула стрункою талією

Старша доця Брежнєвої похвалилася тоненькою талією

Старша донька Віри Брежнєвої в білій обтислій сукні посвітила фігурою

Кіперман блиснула формами в обтислому вбранні

Старша донька Віри Брежнєвої похвалилася рожевим волоссям

Соня поекспериментувала з кольором волосся

Старша донька Віри Брежнєвої наробила ефектних фото у сукні

Дівчині так личить бути блондинкою

Влітку Соня хизувалася фігуркою у купальнику з ягодами, а весною вона святкувала день народження на веселій вечірці. Також донька Віри демонструвала свої навички пити алкоголь та вдягала пікантний корсетний аутфіт на Геловін.

Як відомо, у дівчини є молодша сестра, Сара Кіперман. Знаменита матуся недавно вітала її з 15-річчям.

Читайте також:

Старша донька Брежнєвої у червоному спідньому посвітила струнким тілом на балконі

Дочка Брежнєвої в сяючій сукні та шубі уявила себе Мерилін Монро. Фото

Брежнєва у стильному кежуалі потусила з 24-річною дочкою на фестивалі Coachella у Каліфорнії. Фото

діти зірок Віра Брежнєва
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів