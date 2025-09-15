24-річна донька Брежнєвої у купальнику, топіку та з різним кольором волосся показала своє життя на фото

Старша донька співачки Віри Брежнєвої, 24-річна Соня Кіперман потішила підписників сонячними спогадами.

В Instgaram вона опублікувала ефектне фото у купальнику з квітковим малюнком, а також попозувала біля води і зналась у топі та ніжній білій сукенці.

"Раз на сто років мені подобається публікувати знімки", — написала вона.

Соня похвалилася стрункою фігуркою просто неба Фото instagram

З рожевим волоссям та в спортивках дівчина насолодилася відпочинком біля води

Старша доця Брежнєвої похвалилася тоненькою талією

Кіперман блиснула формами в обтислому вбранні

Соня поекспериментувала з кольором волосся

Дівчині так личить бути блондинкою

Влітку Соня хизувалася фігуркою у купальнику з ягодами, а весною вона святкувала день народження на веселій вечірці. Також донька Віри демонструвала свої навички пити алкоголь та вдягала пікантний корсетний аутфіт на Геловін.

Як відомо, у дівчини є молодша сестра, Сара Кіперман. Знаменита матуся недавно вітала її з 15-річчям.