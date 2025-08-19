"Життя прекрасне": старша дочка Брежнєвої у полуничному бікіні покрасувалася перед дзеркалом. Фото

Дочка Віри Брежнєвої, Соня Кіперман опублікувала моменти свого літнього відпочинку Фото instagram

Старша донька співачки Віри Брежнєвої, 24-річна Соня Кіперман поділилася літнім контентом із шанувальниками.

У своїх Insta-сторіс дівчина опублікувала фото, на якому постала перед дзеркалом у білому купальнику з полуничками.

"Життя прекрасне", — зазначила вона на знімку.

Соня похвалилася стрункою фігуркою Фото instagram

Дочка співачки насолодилася смачним перекусом і позасмагала

Нагадаємо, у березні дівчина влаштовувала собі милу вечірку з нагоди дня народження, а ще Кіперман у сексі луці хвалилася вмінням пити алкоголь з двох келихів.

Також вона вдягала незвичний корсетний образ на Геловін та вдавала з себе Мерилін Монро у шубі. До речі, якось Брежнєва розважилася зі старшою дочкою на музичному фестивалі.

Нагадаємо, у Соні також є молодша сестричка, Сара Кіперман, яку зіркова мама нещодавно вітала з 15-річчям.