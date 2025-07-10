"Сексуальна русалонька": голоторсий син Бекхемів помилувався дружиною у топі на яхті. Фото
Старший син Девіда й Вікторії Бекхемів, 26-річний Бруклін і його дружина, 30-річна спадкоємиця мільйонного статку та акторка Нікола Пельтц поділилися свіжим романтичним контентом.
В Instagram закохані опублікували фото, зроблені на яхті. Первісток футболіста позував без одягу, лише з рушником на талії. Його обраниця тим часом була вбрана у білий костюмчик, що складався з топу, штанів і пов'язки на волоссі.
"Моя сексуальна русалонька, люблю тебе", — написав він.
Нагадаємо, навколо родини Бекхемів ходить чимало розмов через їхню сварку. Все почалося з того, що Бруклін з дружиною почали пропускати важливі сімейні заходи.
Спочатку в цьому звинувачували дівчину його брата, 22-річного Ромео, але пізніше виявилося, що Девід і Вікі мають напружені стосунки з самою Ніколою і думають, що вона контролює їхнього сина. ТаблоID також поділився деталями конфлікту.
Тим часом молоде подружжя насолоджується життям: відвідує модні покази, влаштовує собі романтичні побачення та пікантні фотосесії. А ще Бруклін робить нові спроби у розвитку своєї кар'єри.
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