"Сексуальна русалонька": голоторсий син Бекхемів помилувався дружиною у топі на яхті. Фото

Карина Тімкова - 10 липня, 13:00

Старший син Девіда й Вікторії Бекхемів, 26-річний Бруклін і його дружина, 30-річна спадкоємиця мільйонного статку та акторка Нікола Пельтц поділилися свіжим романтичним контентом.

В Instagram закохані опублікували фото, зроблені на яхті. Первісток футболіста позував без одягу, лише з рушником на талії. Його обраниця тим часом була вбрана у білий костюмчик, що складався з топу, штанів і пов'язки на волоссі.

"Моя сексуальна русалонька, люблю тебе", — написав він.

Син Бекхемів без одягу притулився до дружини у топі на яхті

Подружжя насолодилося спільним відпочинком

Фото instagram

Син Бекхемів обійняв дружину в топі на відпочинку на яхті

Голоторсий Бруклін помилувався своєю коханою у топі

Син Бекхемів з голим торсом попозував з дружиною на яхті

Недавно парочка повноцінно переїхала до США у розкішний маєток за понад $14 мільйонів

Нагадаємо, навколо родини Бекхемів ходить чимало розмов через їхню сварку. Все почалося з того, що Бруклін з дружиною почали пропускати важливі сімейні заходи.

Спочатку в цьому звинувачували дівчину його брата, 22-річного Ромео, але пізніше виявилося, що Девід і Вікі мають напружені стосунки з самою Ніколою і думають, що вона контролює їхнього сина. ТаблоID також поділився деталями конфлікту.

Тим часом молоде подружжя насолоджується життям: відвідує модні покази, влаштовує собі романтичні побачення та пікантні фотосесії. А ще Бруклін робить нові спроби у розвитку своєї кар'єри.

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