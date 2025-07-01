Син Бекхемів показався на вечірці свого тестя після того, як не з'явився на ювілеї батька. Фото

Старший син Девіда й Вікторії Бекхемів, 26-річний Бруклін у компанії дружини, 30-річної моделі й акторки Ніколи Пельтц відвідав вечірку з нагоди дня народження її батька, мільярдера Нельсона Пельтца, якого раніше особисто привітав.

У своєму Instagram обраниця Бекхема опублікувала добірку знімків зі святкування 83-річчя свого тата. На фото уся її родина обіймалася та розважалася.

"З днем ​​народження, тату! Мені так пощастило бути твоєю донькою, ти найбільш люблячий батько, про якого я тільки могла мріяти. Я люблю тебе більше, ніж можу висловити словами. Ти — вітер під моїми крилами. Мені дуже сподобалося святкувати твій день вчора! Дякую, що ти завжди поруч з нами. Ти — наша постійна любов і підтримка", — написала Нікола.

Син футболіста на вечірці тестя Фото instagram

До речі, 50-річчя свого батька Бруклін пропустив

Чоловік Ніколи з її племінником

У мільярдера і його дружини Клаудії є восьмеро дітей

Бруклін продовжує проводити більше часу з родиною коханої на тлі конфлікту зі своїми зірковими батьками

Нагадаємо, через сімейну драму первісток зіркового подружжя почав пропускати сімейні заходи. Спочатку в цьому звинувачували дівчину його брата, 22-річного Ромео. Але пізніше виявилося, що Девід і Вікі недолюблюють саму Ніколу і вважають, що вона контролює їхнього сина і не дає йому з ними бачитися. Недавно ТаблоID ділився деталями сімейної сварки.

Тим часом Бруклін і Нікола осіли в США у розкішному маєтку, який нещодавно придбали за чималу суму. Також парочка знялась у спокусливому фотосеті для глянцю та поділилася романтичними моментами зі свого побачення.