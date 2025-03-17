Кассель із коханою у лижних костюмах та син Бекхемів із дружиною в парних луках засвітилися на модному показі в Куршевелі

Минулого вікенда люксовий італійський бренд Moncler влаштував феєричний дводенний модний захід у засніжених Альпах Куршевеля.

Сніговий амфітеатр, злітно-посадкова смуга, виліплена з льоду, і небесний оркестр, який грає, коли моделі крокують крізь заметіль. Саме таке видовище побачили численні зіркові гості показу, серед яких були Венсан Кассель із Нарою Баптістою та Бруклін Бекхем із Ніколою Пельтц.

Багатодітний батько не пропускає гучні модні заходи Фото Getty Images

58-річний актор і його 27-річна кохана вийшли на публіку вперше після народження сина. Обидва вбралися у чорні лижні костюми. Нара, яка полюбляє часто змінювати зачіски, була з купою афрокосичок, зібраних у тугий пучок.

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Нара і Венсан вирішили відпочити від батьківства на модному показі в Куршевелі

Бруклін і Нікола знову вигуляли парні луки. Цього разу на них були однакові костюми з деніму.

Подружжя Бекхем-Пельтц - завсідники модних показів і любителі парних луків Фото Getty Images

Нагадаємо, нещодавно Кассель уперше показав в мережі свою Нару з маленьким синочком. Як відомо, це перший хлопчик серед 4-х нащадків актора від трьох різних жінок.