Наречена Безоса і Лонгорія в блискучих максі влаштували "декольте-баттл" на каннському хіднику. Фото

Зірка "Відчайдушних домогосподарок" Єва Лонгорія та наречена засновника Amazon Джеффа Безоса, Лорен Санчес, яка нещодавно літала в космос, разом відвідали Global Gift Gala в рамках Каннського кінофестивалю 2025.

Подруги попозували на червоній доріжці в ефектних образах: ошатних максісукнях без бретелей, що підкреслювали бюст. Лук 55-річної Лорен був чорного кольору з блискучим корсетом і шлейфом.

Силуетне вбрання 50-річної Єви було інкрустоване камінчиками, які сяяли і створювали візерунок. Аутфіти знаменитостей були завершені масивними коштовними кольє.

Санчес і Лонгорія пообіймали одна одну на хіднику Фото Getty Images

Нагадаємо, Лорен активно готується до весілля зі своїм нареченим Джеффом. Днями вона організовувала пишний дівич-вечір з відомими зірками. Мільярдер також не проти виконати будь-які бажання коханої на їхньому святі. Побратися Санчес і Безос планують у Венеції наприкінці червня.

Щодо Єви, то днями вона вже з'являлася в Каннах у блискучій сукні та образі, що нагадував золото. Також акторка багато часу приділяє тренуванням, а потім хизується підтягнутим тілом в купальнику.