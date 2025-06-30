Кардашян впакувала апетитний бюст у корсет для нічного фотосету замість піжамної вечірки Безоса
Американська теледіва Кім Кардашян, яка була однією з зіркових гостей на весіллі засновника Amazon Джеффа Безоса і його коханої Лорен Санчес у Венеції, показала ще один спокусливий образ для святкування.
Після основної церемонії молодята запросили гостей на піжамну вечірку, яку Кім та її сестрам довелося пропустити, оскільки вони покинули Італію раніше. Але це не завадило знаменитості наостанок прогулятися нічним містом для пікантних фото у спідньому.
На Кардашян був вдягнутий тугий напівпрозорий корсет, що вдало підкреслював її пишний бюст. Сексі образ від Dilara Findikoglu доповнювався фантиновими вставками на стегнах, шлейфом і довгими панчохами.
До речі, днями зірка разом із 69-річною мамою знялась у пляжному фотосеті. А ще Кім повторила культовий образ Клаудії Шиффер та похвалилася вигинами у срібній сукенці. Також вона не забуває зніматись у бікіні з різними принтами.
Нагадаємо, Кардашян виховує чотирьох дітей від ексчоловіка, репера Каньє Веста: 12-річну Норт, 9-річного Сейнта, 7-річну Чикаго і 6-річного Псалма. Її первісток, як і мама, полюбляє модно вдягатись і експериментувати з одягом.
А нещодавно ТаблоID детально описував діяльність кожного члена зіркової родини та розповідав, чим вони живуть.
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