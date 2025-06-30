Кардашян впакувала апетитний бюст у корсет для нічного фотосету замість піжамної вечірки Безоса

Американська теледіва Кім Кардашян, яка була однією з зіркових гостей на весіллі засновника Amazon Джеффа Безоса і його коханої Лорен Санчес у Венеції, показала ще один спокусливий образ для святкування.

Після основної церемонії молодята запросили гостей на піжамну вечірку, яку Кім та її сестрам довелося пропустити, оскільки вони покинули Італію раніше. Але це не завадило знаменитості наостанок прогулятися нічним містом для пікантних фото у спідньому.

На Кардашян був вдягнутий тугий напівпрозорий корсет, що вдало підкреслював її пишний бюст. Сексі образ від Dilara Findikoglu доповнювався фантиновими вставками на стегнах, шлейфом і довгими панчохами.

Аутфіт завершували підбори, підтяжки та блискучі прикраси Lorraine Schwartz Фото instagram

Бізнесвумен захопила виглядом свого апетитного декольте

44-річна зірка влаштувала гарячу фотосесію у нічній Венеції

Так модниця могла виглядати на піжамній вечірці Безоса і Санчес

На вечірках з нагоди весілля вона була зі своєю сестрою Хлоєю і мамою Кріс. На торжестві Кім вже встигла продемонструвати відверту хижу сукенцю

До речі, святкування сестри покинули раніше за інших гостей, а піжамну вечірку пропустили. Замість цього селебріті наробила спокусливих знімків у корсетному луці

Кардашян похвалилася фігуркою у прозорих тканинах

Засновниця брендів впакувала ласі форми в обтислий образ

Невеликий відпочинок між фотографуванням

Ззаду такий лук нагадував сукню принцеси

Зірка посвітила оголеними стегнами

Теледіва закарбувала свій стильний вихід на згадку

До речі, днями зірка разом із 69-річною мамою знялась у пляжному фотосеті. А ще Кім повторила культовий образ Клаудії Шиффер та похвалилася вигинами у срібній сукенці. Також вона не забуває зніматись у бікіні з різними принтами.

Нагадаємо, Кардашян виховує чотирьох дітей від ексчоловіка, репера Каньє Веста: 12-річну Норт, 9-річного Сейнта, 7-річну Чикаго і 6-річного Псалма. Її первісток, як і мама, полюбляє модно вдягатись і експериментувати з одягом.

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