Кардашян впакувала апетитний бюст у корсет для нічного фотосету замість піжамної вечірки Безоса

Карина Тімкова - 30 червня, 14:00

Американська теледіва Кім Кардашян, яка була однією з зіркових гостей на весіллі засновника Amazon Джеффа Безоса і його коханої Лорен Санчес у Венеції, показала ще один спокусливий образ для святкування.

Після основної церемонії молодята запросили гостей на піжамну вечірку, яку Кім та її сестрам довелося пропустити, оскільки вони покинули Італію раніше. Але це не завадило знаменитості наостанок прогулятися нічним містом для пікантних фото у спідньому.

На Кардашян був вдягнутий тугий напівпрозорий корсет, що вдало підкреслював її пишний бюст. Сексі образ від Dilara Findikoglu доповнювався фантиновими вставками на стегнах, шлейфом і довгими панчохами.

Кім Кардашян поспокушала у корсеті та паночках у Венеції

Аутфіт завершували підбори, підтяжки та блискучі прикраси Lorraine Schwartz

Фото instagram

Кім Кардашян посвітила бюстом у корсеті на вечірці Безоса

Бізнесвумен захопила виглядом свого апетитного декольте

Кім Кардашян з оголеними стегнами прогулялась у корсеті Венецією

44-річна зірка влаштувала гарячу фотосесію у нічній Венеції

Кім Кардашян вдягнула спокусливий корсет після весілля Безоса

Так модниця могла виглядати на піжамній вечірці Безоса і Санчес

Кім Кардашян у сексі образі попозувала на сходах Венеції
На вечірках з нагоди весілля вона була зі своєю сестрою Хлоєю і мамою Кріс. На торжестві Кім вже встигла продемонструвати відверту хижу сукенцю
Кім Кардашян у корсеті й панчохах прогулялася нічною Венецією

До речі, святкування сестри покинули раніше за інших гостей, а піжамну вечірку пропустили. Замість цього селебріті наробила спокусливих знімків у корсетному луці

Кім Кардашян посвітила спокусливими формами у Венеції

Кардашян похвалилася фігуркою у прозорих тканинах

Кім Кардашян показала бюст і стегна у корсеті

Засновниця брендів впакувала ласі форми в обтислий образ

Кім Кардашян посвітила пишним бюстом у Венеції

Невеликий відпочинок між фотографуванням

Кім Кардашян захопила своїм виглядом у прозорій тканині

Ззаду такий лук нагадував сукню принцеси

Кім Кардашян похвалилася бюстом у тугому корсеті на вечірці Безоса

Зірка посвітила оголеними стегнами

Кім Кардашян у тугому корсеті посвітила бюстом на вечірці Безоса

Теледіва закарбувала свій стильний вихід на згадку 

До речі, днями зірка разом із 69-річною мамою знялась у пляжному фотосеті. А ще Кім повторила культовий образ Клаудії Шиффер та похвалилася вигинами у срібній сукенці. Також вона не забуває зніматись у бікіні з різними принтами.

Нагадаємо, Кардашян виховує чотирьох дітей від ексчоловіка, репера Каньє Веста: 12-річну Норт, 9-річного Сейнта, 7-річну Чикаго і 6-річного Псалма. Її первісток, як і мама, полюбляє модно вдягатись і експериментувати з одягом.

А нещодавно ТаблоID детально описував діяльність кожного члена зіркової родини та розповідав, чим вони живуть.

Читайте також:

"Ніколи не було так боляче": Кардашян шокувала станом своєї спини після носіння тугого корсета. Фото

Кардашян у шкірянці і з оголеними сідницями пообіймала робота для модного глянцю. Фото

"Їй огидно, на що перетворився Каньє": Кардашян на тлі скандалів з Вестом вирішила прийти на поміч його другій дружині

Кім Кардашян Родина Кардашян
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів