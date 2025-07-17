Довбик пригорнув дружину для романтичного фото з нагоди 5-річчя шлюбу

Карина Тімкова - 17 липня, 13:30

Нападник італійської "Роми" та збірної України з футболу Артем Довбик і його дружина Юлія Довбик святкують 5-ту річницю з дня весілля.

У святковий день обраниця 28-річного спортсмена опублікувала в Instagram моменти з їхньої романтичної фотосесії.

"5 років, як ми стали сім'єю одне дня одного. З річницею, мій коханий", — написала вона.

Артем Довбик попозував з дружиною для стильного фото

Подружжя має ефектний вигляд

Фото valeriiasli

Артем Довбик показався з дружиною на ефектних фото

Фотографиня зловила момент, коли закохані про щось спілкувалися

Артем Довбик у кежуалі знявся на прогулянці з дружиною

Немов кадр з фільму

Артем Довбик святкує 5-ту річницю шлюбу

Романтичні обійми у святковий день

Артем Довбик обійняв кохану для ніжного фото

Як розповідала Юлія, вони знайомі вже понад 20 років, а в стосунках перебувають 8

Артем Довбик у кежуалі попозував з дружиною для романтичних фото

Футболіст пригорнув кохану до себе

Нагадаємо, весілля парочка зіграла у 2020-му, а згодом у них народилася донечка Кіра. Зараз дівчинці 2,5 роки, а другого серпня виповниться 3. Обраниця Артема час від часу тішить милими фото з дитиною і зірковим татусем.

А ще подружжя ділилося пристрасним контентом зі свого відпочинку та в елегантних вбраннях показувалося на офіційному заході.

Не так давно ТаблоID розповідав і показував, як виглядають кохані жінки українських футболістів.

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