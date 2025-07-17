Довбик пригорнув дружину для романтичного фото з нагоди 5-річчя шлюбу
Нападник італійської "Роми" та збірної України з футболу Артем Довбик і його дружина Юлія Довбик святкують 5-ту річницю з дня весілля.
У святковий день обраниця 28-річного спортсмена опублікувала в Instagram моменти з їхньої романтичної фотосесії.
"5 років, як ми стали сім'єю одне дня одного. З річницею, мій коханий", — написала вона.
Нагадаємо, весілля парочка зіграла у 2020-му, а згодом у них народилася донечка Кіра. Зараз дівчинці 2,5 роки, а другого серпня виповниться 3. Обраниця Артема час від часу тішить милими фото з дитиною і зірковим татусем.
А ще подружжя ділилося пристрасним контентом зі свого відпочинку та в елегантних вбраннях показувалося на офіційному заході.
Не так давно ТаблоID розповідав і показував, як виглядають кохані жінки українських футболістів.
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