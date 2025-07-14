Маліновський із дружиною похрестили 2-місячного сина в Генуї та вперше показали його обличчя. Фото

Карина Тімкова - 14 липня, 14:35

Футболіст збірної України і півзахисник клубу "Дженоа" Руслан Маліновський та його дружина Роксана похрестили свого синочка Крістіана, який народився на початку травня.

У своєму Instagram 31-річна обраниця спортсмена показала фотографії з таїнства, яке відбулося в католицькій церкві Святого Стефана в італійській Генуї. Як відомо, колись у цьому місці охрестили самого Христофора Колумба.

На важливий сімейний день завітали друзі та родичі Маліновських, а також їхня донечка, 5,5-річна Олівія.

Руслан Маліновський з дружиною похрестили сина Крістіана

Батьки вбрались у світлі луки для такої важливої події

Фото instagram

Руслан Маліновський замилував фото з коханою на хрещенні сина

Пара замилувала своїм ніжним моментом з синочком на руках

Руслан Маліновський з дружиною і дочкою показався на хрещенні сина
Маліновські у повному складі
Руслан Маліновський замилував фото дочки на хрещенні сина
Олівія обережно погладила братика по голові
Руслан Маліновський показав хрещення свого маленького сина

Роксана поділилася процесом хрещення

Руслан Маліновський похрестив свого синочка в Італії

Маленький Крістіан потішив підписників своєю реакцією на занурення у воду

Руслан Маліновський показав обличчя свого маленького сина

32-річний футболіст показав обличчя свого єдиного сина

Руслан Маліновський замилував, як його дочка допомагала на хрещенні свого брата
Олівія допомагала тримати свічку під час таїнства
Руслан Маліновський з дружиною показався на хрещенні сина

Щаслива родина на хрещенні своєї другої дитини

Руслан Маліновський замилував знімком новонародженого сина

А так виглядав хлопчик, коли йому було лише два тижні

Фото Marina Olneva

Нагадаємо, про другу вагітність Роксани стало відомо у лютому. Пізніше подружжя ефектно оголосило стать дитини та влаштувало собі романтичну зйомку.

До речі, для первістка батьки також влаштовують яскраві вечірки, а ще Маліновські не забувають про відпустки, з яких вони діляться пікантним контентом.

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