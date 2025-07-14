Маліновський із дружиною похрестили 2-місячного сина в Генуї та вперше показали його обличчя. Фото
Футболіст збірної України і півзахисник клубу "Дженоа" Руслан Маліновський та його дружина Роксана похрестили свого синочка Крістіана, який народився на початку травня.
У своєму Instagram 31-річна обраниця спортсмена показала фотографії з таїнства, яке відбулося в католицькій церкві Святого Стефана в італійській Генуї. Як відомо, колись у цьому місці охрестили самого Христофора Колумба.
На важливий сімейний день завітали друзі та родичі Маліновських, а також їхня донечка, 5,5-річна Олівія.
Нагадаємо, про другу вагітність Роксани стало відомо у лютому. Пізніше подружжя ефектно оголосило стать дитини та влаштувало собі романтичну зйомку.
До речі, для первістка батьки також влаштовують яскраві вечірки, а ще Маліновські не забувають про відпустки, з яких вони діляться пікантним контентом.