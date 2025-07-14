Маліновський із дружиною похрестили 2-місячного сина в Генуї та вперше показали його обличчя. Фото

Футболіст збірної України і півзахисник клубу "Дженоа" Руслан Маліновський та його дружина Роксана похрестили свого синочка Крістіана, який народився на початку травня.

У своєму Instagram 31-річна обраниця спортсмена показала фотографії з таїнства, яке відбулося в католицькій церкві Святого Стефана в італійській Генуї. Як відомо, колись у цьому місці охрестили самого Христофора Колумба.

На важливий сімейний день завітали друзі та родичі Маліновських, а також їхня донечка, 5,5-річна Олівія.

Батьки вбрались у світлі луки для такої важливої події Фото instagram

Пара замилувала своїм ніжним моментом з синочком на руках

Маліновські у повному складі

Олівія обережно погладила братика по голові

Роксана поділилася процесом хрещення

Маленький Крістіан потішив підписників своєю реакцією на занурення у воду

32-річний футболіст показав обличчя свого єдиного сина

Олівія допомагала тримати свічку під час таїнства

Щаслива родина на хрещенні своєї другої дитини

А так виглядав хлопчик, коли йому було лише два тижні Фото Marina Olneva

Нагадаємо, про другу вагітність Роксани стало відомо у лютому. Пізніше подружжя ефектно оголосило стать дитини та влаштувало собі романтичну зйомку.

До речі, для первістка батьки також влаштовують яскраві вечірки, а ще Маліновські не забувають про відпустки, з яких вони діляться пікантним контентом.