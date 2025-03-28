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Дружина Маліновського в розцяцькованому камінчиками боді та рюшах показала вагітний живіт на чуттєвих фото з чоловіком

Карина Тімкова - 28 березня, 13:45

Вагітна другою дитиною дружина 31-річного футболіста збірної України Руслана Маліновського Роксана вразила підписників новим фото разом із чоловіком.

В Instagram вона попозувала у блискучому боді з камінчиками, яке підкреслило її животик. Розкішний образ був доповнений халатиком кольору морської хвилі зі шлейфом.

Вдруге вагітна Роксана обіймала свого коханого Руслана, який сидів на кріслі.

Вагітна дружина Маліновського попозувала біля нього у боді

Спортсмен у темному костюмі позував поруч з обраницею, поки та впевнено стояла на підборах

Фото Instagram

Зазначимо, що подружжя також виховує 5-річну Олівію. У дописі дружина футболіста поділилася своїми переживаннями щодо нових обов'язків, які на неї чекають після пологів.

"Залишилося не так багато часу і я все більше думаю про майбутню зустріч. Покупки для малюка, а головне як відреагує Олівія, як поєднувати 2 дітей, встигати приділяти увагу усім", — написала вона.

Дружина Руслана Маліновського показала їхнього первістка

У своїх Insta-сторіс Маліновська також показала свіже фото їхньої старшої дочки

Раніше цього місяця Маліновські поділилися моментами свого ефектного гендер-паті та розсекретили стать майбутнього малюка.

Як відомо, пара одружилась у 2016 році. Зараз вони мешкають в Італії, де Руслан грає за клуб "Дженоа". Своєму первістку закохані люблять влаштовувати яскраві святкування. Разом подружжя також відвідувало офіційні заходи.

До вагітності Роксана показувалася на пляжі й робила гарячі фото в купальниках.

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