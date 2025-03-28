Дружина Маліновського в розцяцькованому камінчиками боді та рюшах показала вагітний живіт на чуттєвих фото з чоловіком

Вагітна другою дитиною дружина 31-річного футболіста збірної України Руслана Маліновського Роксана вразила підписників новим фото разом із чоловіком.

В Instagram вона попозувала у блискучому боді з камінчиками, яке підкреслило її животик. Розкішний образ був доповнений халатиком кольору морської хвилі зі шлейфом.

Вдруге вагітна Роксана обіймала свого коханого Руслана, який сидів на кріслі.

Спортсмен у темному костюмі позував поруч з обраницею, поки та впевнено стояла на підборах Фото Instagram

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Зазначимо, що подружжя також виховує 5-річну Олівію. У дописі дружина футболіста поділилася своїми переживаннями щодо нових обов'язків, які на неї чекають після пологів.

"Залишилося не так багато часу і я все більше думаю про майбутню зустріч. Покупки для малюка, а головне як відреагує Олівія, як поєднувати 2 дітей, встигати приділяти увагу усім", — написала вона.

У своїх Insta-сторіс Маліновська також показала свіже фото їхньої старшої дочки

Раніше цього місяця Маліновські поділилися моментами свого ефектного гендер-паті та розсекретили стать майбутнього малюка.

Як відомо, пара одружилась у 2016 році. Зараз вони мешкають в Італії, де Руслан грає за клуб "Дженоа". Своєму первістку закохані люблять влаштовувати яскраві святкування. Разом подружжя також відвідувало офіційні заходи.

До вагітності Роксана показувалася на пляжі й робила гарячі фото в купальниках.