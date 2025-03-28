Дружина Маліновського в розцяцькованому камінчиками боді та рюшах показала вагітний живіт на чуттєвих фото з чоловіком
Вагітна другою дитиною дружина 31-річного футболіста збірної України Руслана Маліновського Роксана вразила підписників новим фото разом із чоловіком.
В Instagram вона попозувала у блискучому боді з камінчиками, яке підкреслило її животик. Розкішний образ був доповнений халатиком кольору морської хвилі зі шлейфом.
Вдруге вагітна Роксана обіймала свого коханого Руслана, який сидів на кріслі.
Зазначимо, що подружжя також виховує 5-річну Олівію. У дописі дружина футболіста поділилася своїми переживаннями щодо нових обов'язків, які на неї чекають після пологів.
"Залишилося не так багато часу і я все більше думаю про майбутню зустріч. Покупки для малюка, а головне як відреагує Олівія, як поєднувати 2 дітей, встигати приділяти увагу усім", — написала вона.
Раніше цього місяця Маліновські поділилися моментами свого ефектного гендер-паті та розсекретили стать майбутнього малюка.
Як відомо, пара одружилась у 2016 році. Зараз вони мешкають в Італії, де Руслан грає за клуб "Дженоа". Своєму первістку закохані люблять влаштовувати яскраві святкування. Разом подружжя також відвідувало офіційні заходи.
До вагітності Роксана показувалася на пляжі й робила гарячі фото в купальниках.