"Востаннє так важила в 11 класі": дружина Остапчука похвалилася стрункістю та озвучила цифру. Фото
25-річна дружина шоумена Володимира Остапчука, Катерина заходилася радіти, що після народження первістка у грудні минулого року вона не просто стрімко повернулася у форму, а ще й схудла. Тож зараз молода мама перебуває у своїй найменшій вазі і радіє власній тендітності.
В сторіс Instagram Катя вкотре посвітила пласким животом на назвала свою вагу.
"52 кіло! Востаннє так важила, коли був токсикоз, а до цього - в 11-му класі", - пораділа Остапчук.
"Якщо захочете зурочити, я вже превентивно вас прокляла", - жартома попередила Катя.
До речі, після святкування свого 25-річчя Катерина прокинулася з вагою 52,5 і жартувала про просеккову дієту.
Також раніше дружина Остапчука казала, що такого преса вона не мала навіть до пологів.
Невагома сукня з рюшами та гумові чоботи: дружина Остапчука попозувала для романтичних фото у полі
"І на Новий рік, і на наступний день народження": дружина Остапчука похвалилася коштовним подарунком від чоловіка. Фото
Дружина Остапчука топлес і в трусиках заселфилася в дзеркалі під час зборів на моду