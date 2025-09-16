"Востаннє так важила в 11 класі": дружина Остапчука похвалилася стрункістю та озвучила цифру. Фото

25-річна дружина шоумена Володимира Остапчука, Катерина заходилася радіти, що після народження первістка у грудні минулого року вона не просто стрімко повернулася у форму, а ще й схудла. Тож зараз молода мама перебуває у своїй найменшій вазі і радіє власній тендітності. 

В сторіс Instagram Катя вкотре посвітила пласким животом на назвала свою вагу. 

"52 кіло! Востаннє так важила, коли був токсикоз, а до цього - в 11-му класі", - пораділа Остапчук. 

Дружина Остапчука пораділа худизні

Дівчина тішиться своєю стрункістю і показує її своїм підписникам


"Якщо захочете зурочити, я вже превентивно вас прокляла", - жартома попередила Катя. 

Катя Остапчук оголила живіт

Коли вона тільки познайомилася з Вовою, її вага була на 10 кіло більша

Хтось після пологів не може швидко скинути зайве, а Катя скинула ще й те, що мала до вагітності

До речі, після святкування свого 25-річчя Катерина прокинулася з вагою 52,5 і жартувала про просеккову дієту.  

Також раніше дружина Остапчука казала, що такого преса вона не мала навіть до пологів. 

