Дружина Остапчука топлес і в трусиках заселфилася в дзеркалі під час зборів на моду
Дружина шоумена Володимира Остапчука, 25-річна Катерина Остапчук топлес похвалилася стрункою фігурою.
В Instagram дівчина поділилася підготовкою до модного показу бренду Каті Сільченко. Перед процедурами краси вона попозувала перед дзеркалом в одних трусиках, прикриваючи груди руками.
"По плану масаж, лікування волосся, зачіска, мейк і захід. А люди пишуть, що можна з дитиною і без няні справлятися", — написала мама майже 9-місячного Тимофія.
До речі, у блозі Каті можна знайти знімки в прозорому спідньому та романтичну фотосесію у ніжній сукенці. Також молода мама розповідала про те, як змінилася її самооцінка після народження дитини.
Нагадаємо, зіркові батьки обожнюють проводити час зі своїм синочком та показувати кумедні моменти з ним. А нещодавно Володимир зробив пропозицію коханій дорогоцінною каблучкою. Тим часом обраниця шоумена розповіла про табу у вихованні Тіма та провела тур їхнім новим будинком.
