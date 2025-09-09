Дружина Остапчука топлес і в трусиках заселфилася в дзеркалі під час зборів на моду

Дружина Остапчука в самих трусиках посвітила тілом перед дзеркалом Фото instagram

Дружина шоумена Володимира Остапчука, 25-річна Катерина Остапчук топлес похвалилася стрункою фігурою.

В Instagram дівчина поділилася підготовкою до модного показу бренду Каті Сільченко. Перед процедурами краси вона попозувала перед дзеркалом в одних трусиках, прикриваючи груди руками.

"По плану масаж, лікування волосся, зачіска, мейк і захід. А люди пишуть, що можна з дитиною і без няні справлятися", — написала мама майже 9-місячного Тимофія.

Після своїх перших пологів у грудні Катя швидко повернулась у форму та почала хвалитися формами у білизні Фото instagram

Для модної події Остапчук обрала чорний костюм та свій фірмовий пучок

А ще вона попозувала з дизайнеркою колекції Катею Сільченко, яка, до речі, цього ж вечора вийшла заміж прямо на подіумі

До речі, у блозі Каті можна знайти знімки в прозорому спідньому та романтичну фотосесію у ніжній сукенці. Також молода мама розповідала про те, як змінилася її самооцінка після народження дитини.

Нагадаємо, зіркові батьки обожнюють проводити час зі своїм синочком та показувати кумедні моменти з ним. А нещодавно Володимир зробив пропозицію коханій дорогоцінною каблучкою. Тим часом обраниця шоумена розповіла про табу у вихованні Тіма та провела тур їхнім новим будинком.