Лопес романтичною поведінкою під час зйомок підігріла чутки про роман із колегою

Американську співачку та актрису Дженніфер Лопес підозрюють у новому романі - з актором Бреттом Голдштейном.

Зараз пара разом знімається в романтичній комедії "Офісний роман". І ось днями в мережу потрапили фото з майданчика, які спровокували чутки про їхні можливі стосунки, пише Daily Mail.

Між дублями 55-річна Дженніфер тримала під руку 44-річного Бретта і з посмішкою спілкувалася та прогулювалася з ним територією.

Інсайдер розповів, що пара насолоджується компанією одне одного.

"Після дуже важкого початку 2025 року Дженніфер не може дочекатися нового проєкту. Їй, безумовно, допомагає те, що вона буде працювати з такою красивою і розумною зіркою, як Бретт", — коментувало джерело перед початком зйомок фільму.

Jennifer Lopez and Brett Goldstein on the set of ‘OFFICE ROMANCE’ in New Jersey. pic.twitter.com/5tYt7rYTFR — Jennifer Lopez Updates (@JLopezUpdate2) April 8, 2025

Нагадаємо, минулого року з'явилися чутки, що Дженніфер порвала зі своїм чоловіком, актором Беном Аффлеком. Пізніше виявилося, що інформація правдива, а у січні цього року вони офіційно фіналізували шлюборозлучний процес і поділили свої статки. Не так давно Бен зблизився зі своєю колишньою, актрисою Дженніфер Гарнер.

До речі, від свого екса, співака Марка Ентоні Лопес має двійнят Макса та Еммі. Нещодавно вона зі своєю небінарною дитиною показалася на Бродвеї.