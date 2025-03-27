Наречена Стейтема в бікіні показала струнке тіло крупним планом на даху у Бразилії. Фото

Наречена актора Джейсона Стейтема, британська супермодель Розі Хантінгтон-Вайтлі прибула до Сан-Паулу в Бразилії, щоб відвідати декілька модних заходів.

У рамках подорожі 37-річна зірка не забула сходити до басейну і погрітися під теплим сонечком. У своєму Instagram вона опублікувала чимало нових фото.

Також Розі постала у коротенькій білій сукні з асиметричним вирізом і блискучих прикрасах Tiffany & Co.

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Хантінгтон-Вайтлі відома своїми елегантами луками та ошатними вбраннями, які вдягає на стильні вечори. Навіть для дому модель обирає модні костюмчики. А не так давно Розі вперше за 10 років повернулася на подіум.

Нещодавно вона разом із Джейсоном знялась у чуттєвій фотосесії. До речі, парочка виховує двох діток: 7,5-річного Джека і 3-річну доньку Ізабеллу. Сім'я часто їздить на спільний відпочинок.