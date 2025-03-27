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Наречена Стейтема в бікіні показала струнке тіло крупним планом на даху у Бразилії. Фото

Карина Тімкова - 27 березня, 10:00

Наречена актора Джейсона Стейтема, британська супермодель Розі Хантінгтон-Вайтлі прибула до Сан-Паулу в Бразилії, щоб відвідати декілька модних заходів.

У рамках подорожі 37-річна зірка не забула сходити до басейну і погрітися під теплим сонечком. У своєму Instagram вона опублікувала чимало нових фото.

Також Розі постала у коротенькій білій сукні з асиметричним вирізом і блискучих прикрасах Tiffany & Co.

Наречена Стейтема показала струнке тіло в бікіні

Знаменитість посвітила довгими ніжками на даху будівлі

Фото Instagram

Наречена Стейтема попозувала в купальнику та кепці

Вона вміє вразити фанів своїми модельними формами

Наречена Стейтема показала тіло крупним планом

Хантінгтон-Вайтлі похвалилася пласким животом

Наречена Стейтема показала свої вигини в обтислій сукні

Модель з млосним поглядом попозувала перед камерою

Фото Instagram
Розі Хантінгтон-Вайтлі у коротесенькій сукні відвідала захід

Силуетне вбрання вдало підкреслювало жіночні вигини Розі

Наречена Стейтема попозувала у міні в Бразилії

Мама двох дітей любить елегантні сукні з декольте

Розі Хантінгтон-Вайтлі у лосинах і топі засвітила прес

Наречена Стейтема не забуває займатися спортом навіть у поїздках

Хантінгтон-Вайтлі показала ніжне селфі зі Стейтемом

Біля свого ліжка зірка поставила фото з коханим

Хантінгтон-Вайтлі відома своїми елегантами луками та ошатними вбраннями, які вдягає на стильні вечори. Навіть для дому модель обирає модні костюмчики. А не так давно Розі вперше за 10 років повернулася на подіум.

Нещодавно вона разом із Джейсоном знялась у чуттєвій фотосесії. До речі, парочка виховує двох діток: 7,5-річного Джека і 3-річну доньку Ізабеллу. Сім'я часто їздить на спільний відпочинок.

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