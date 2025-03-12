Шкіряні шортики, total black, мереживні колготки і декольте: ефектні луки Джессіки Альби на Тижні моди в Парижі. Фото

Голлівудська акторка Джессіка Альба відвідала декілька заходів у рамках цьогорічного Тижня моди в Парижі.

Для кожного виходу були підготовлені стильні образи, якими 43-річна зірка поділилася в Instagram.

На заході FRAME акторка позувала у шкіряних шортах і короткому жакеті бренду. Вона також вдягнула колготки та підбори в тон.

Волосся вона залишила спадати легкими хвилями Фото matteoprandoni і BFA

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Акторка похизувалася стрункими ніжками

Зайвих аксесуарів Альба не вдягала, лише браслет та блискучі сережки

Для наступної вечірки Альба вбралася у total black від Balenciaga. Вона з'явилася у чорній обтислій сукні з коміром без рукавів і пальто. Лук завершувала шкіряна сумочка з білим шарфом у цятку та чоботи. Волосся зірки зібрали у хвіст.

Силуетну сукню Джессіка показала і без пальта

"Ого, абсолютно приголомшливо", — написав один з підписників

Також Джессіка відвідала показ Gabriela Hearst в однобортній сукні Quinton кольору слонової кістки з ґудзикам і виразним декольте. З-під сукні ю було видно ніжки зірки у мереживних колготках візерунком.

Аутфіт завершували чорна сумка і підбори Фото f2max x maximsap

Вбрання також мало розріз на стегні

Альбі зробили нюдовий макіяж

Кінозірка відома своїми елегантними фотосесіями, а нещодавно вона показалася у купальнику на відпочинку з сином.

Нагадаємо, на початку цього року Джессіка повідомила про розлучення зі своїм чоловіком Кешем Ворреном. Вони прожили разом 16 років.

Від нього Альба виховує трьох дітей: 16-річну Онор, 13-річну Хейвен і 7-річного Хейса. Раніше вона разом з доньками побувала на Super Bowl.