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Шкіряні шортики, total black, мереживні колготки і декольте: ефектні луки Джессіки Альби на Тижні моди в Парижі. Фото

Карина Тімкова - 12 березня, 17:30

Голлівудська акторка Джессіка Альба відвідала декілька заходів у рамках цьогорічного Тижня моди в Парижі.

Для кожного виходу були підготовлені стильні образи, якими 43-річна зірка поділилася в Instagram.

На заході FRAME акторка позувала у шкіряних шортах і короткому жакеті бренду. Вона також вдягнула колготки та підбори в тон.

Джессіка Альба у шкіряному міні луці

Волосся вона залишила спадати легкими хвилями

Фото matteoprandoni і BFA

Джессіка Альба попозувала у коротких шортах

Акторка похизувалася стрункими ніжками

Джессіка Альба посиділа у куцих шортах і підборах

Зайвих аксесуарів Альба не вдягала, лише браслет та блискучі сережки

Для наступної вечірки Альба вбралася у total black від Balenciaga. Вона з'явилася у чорній обтислій сукні з коміром без рукавів і пальто. Лук завершувала шкіряна сумочка з білим шарфом у цятку та чоботи. Волосся зірки зібрали у хвіст.

Джессіка Альба показала трендовий лук в Парижі
Акторка багато працює в залі, щоб мати підтягнуту фігуру
Фото f2max, maximsap, ig.arthur, germanlarkin
Джессіка Альба похизувалася струнким тілом

Силуетну сукню Джессіка показала і без пальта

Альба попозувала у витонченому вбрання модного бренду

"Ого, абсолютно приголомшливо", — написав один з підписників

Також Джессіка відвідала показ Gabriela Hearst в однобортній сукні Quinton кольору слонової кістки з ґудзикам і виразним декольте. З-під сукні ю було видно ніжки зірки у мереживних колготках візерунком. 

Джессіка Альба попозувала у розкішній сукні з декольте

Аутфіт завершували чорна сумка і підбори

Фото f2max x maximsap
Альба знялася біля стіни декольтованому луці й колготках

Вбрання також мало розріз на стегні

Джессіка Альба продемонструвала модні образи у Парижі
Альбі зробили нюдовий макіяж

Кінозірка відома своїми елегантними фотосесіями, а нещодавно вона показалася у купальнику на відпочинку з сином.

Нагадаємо, на початку цього року Джессіка повідомила про розлучення зі своїм чоловіком Кешем Ворреном. Вони прожили разом 16 років.

Від нього Альба виховує трьох дітей: 16-річну Онор, 13-річну Хейвен і 7-річного Хейса. Раніше вона разом з доньками побувала на Super Bowl.

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