Шкіряні шортики, total black, мереживні колготки і декольте: ефектні луки Джессіки Альби на Тижні моди в Парижі. Фото
Голлівудська акторка Джессіка Альба відвідала декілька заходів у рамках цьогорічного Тижня моди в Парижі.
Для кожного виходу були підготовлені стильні образи, якими 43-річна зірка поділилася в Instagram.
На заході FRAME акторка позувала у шкіряних шортах і короткому жакеті бренду. Вона також вдягнула колготки та підбори в тон.
Для наступної вечірки Альба вбралася у total black від Balenciaga. Вона з'явилася у чорній обтислій сукні з коміром без рукавів і пальто. Лук завершувала шкіряна сумочка з білим шарфом у цятку та чоботи. Волосся зірки зібрали у хвіст.
Також Джессіка відвідала показ Gabriela Hearst в однобортній сукні Quinton кольору слонової кістки з ґудзикам і виразним декольте. З-під сукні ю було видно ніжки зірки у мереживних колготках візерунком.
Кінозірка відома своїми елегантними фотосесіями, а нещодавно вона показалася у купальнику на відпочинку з сином.
Нагадаємо, на початку цього року Джессіка повідомила про розлучення зі своїм чоловіком Кешем Ворреном. Вони прожили разом 16 років.
Від нього Альба виховує трьох дітей: 16-річну Онор, 13-річну Хейвен і 7-річного Хейса. Раніше вона разом з доньками побувала на Super Bowl.
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