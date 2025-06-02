Джессіка Біл у глянці посвітила грудьми крізь прозоре боді та розказала про зв'язок у їхній із Тімберлейком сім'ї. Фото

Карина Тімкова - 2 червня, 14:00

Дружина співака Джастіна Тімберлейка, американська акторка й модель Джессіка Біл стала головною героїнею нового випуску журналу Marie Claire UK.

У рамках фотосесії знаменитість вдягнула декілька стильних і пікантних аутфітів: чорні колготки у поєднанні з боді в тон і піджаком, бордову шкірянку та джампс'ют й оверсайз штани з вінтажною краваткою.

43-річна Джессіка ефектно попозувала в обтислому образі й закидувала довгі ноги, лежачи на підставці. Також вона елегантно посиділа в кріслі з плівкою. До речі, з усього одягу на фото засвітився й український бренд Kulakovsky.

Дружина Тімберлейка попозувала в колготках і боді

Актриса захопила своєю стрункою фігуркою

Фото ninomunoz

Дружина Тімберлейка в колготках ефектно полежала на підлозі

Біл поспокушала шанувальників

Джессіка Біл в шкірянці українського бренду розлягалася на кріслі

Знаменитість вдягнула шкіряну куртку від українського бренду Kulakovsky

В інтерв'ю модель розповіла про стосунки зі своїм чоловіком і додала, що мріє скоріше повернутися додому й побути з коханим наодинці:

"Коли я вперше зустріла Джастіна, то не знала, що він має таку глибоку чутливість. Він така любляча, добра, щедра, чуйна людина, що дозволяє йому налаштуватися на чутливість наших дітей… Джастін багато часу проводив у відрядженнях, тур був фізично виснажливим. Я працювала набагато більше, ніж думала, часто далеко від дому.

Попри всю нестабільність, сім'я добре почувається, і ми дуже зв'язані. Я пишаюся нами. І я з нетерпінням чекаю, коли не буду так багато подорожувати. Повернуся додому і проведемо час разом, знаючи, що наш час не обмежений".

Дружина Тімберлейка в шкіряних штанах з краваткою знялася для журналу

Дружина Тімберлейка попозувала в стильних аутфітах


Дружина Тімберлейка в колготках спокусливо закинула ніжку

Такій розтяжці можна лише позаздрити

Дружина Тімберлейка в кепці та краватці попозувала для глянцю

Тімберлейк не зміг пройти осторонь і прокоментував нову зйомку дружини:

"Хтось, допоможіть мені встати з підлоги, будь ласка!"

Нагадаємо, парочка побралась у 2012 році й виховує двох синочків: 10-річного Сайласа та 4-річного Фінеаса. Інколи подружжя демонструє фанатам кумедні моменти зі свого життя.

А нещодавно Джастін ніжно привітав кохану з днем народження. Також Джессіка в компанії чоловіка показувалася на хідниках.

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