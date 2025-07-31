Джессіка Біл з 4-річним сином підтримала Тімберлейка на його концерті та показала їхні милі обійми. Фото

Джессіка Біл з нащадком показалася на концерті Джастіна Тімберлейка Фото instagram

Дружина співака Джастіна Тімберлейка, американська акторка й модель Джессіка Біл показала, як підтримувала коханого під час його гастролей.

У своєму Instagram знаменитість опублікувала фото, на яких обіймає чоловіка у його власному мерчі в перерві між виступами. А ще на кадрах засвітився молодший синочок пари, 4-річний Фінеас.

"Дружина в турі й мама, що не вдома", — підписала вона публікацію.

Хлопчик поруч із мамою спостерігав за виступом свого батька Фото instagram

Ніжні обійми для підтримки

Яка стильна зіркова парочка

Фінеас активно підтанцьовував під улюблені треки

Джастіне, візьми вже сина виступати на сцену, він так старається

43-річна Джессіка похвалилася модним аутфітом, який обрала для туру

Нагадаємо, зіркова пара зіграла весілля у 2012-му. У них також є старший син, 10-річний Сайлас. Хоча подружжя цінує свою приватність, інколи Тімберлейк ділиться веселими сімейними моментами.

А не так давно співак ніжно вітав свою обраницю з днем народження та показався в обіймах обох спадкоємців. Також Біл в інтерв'ю для глянцю розповідала про особливий зв'язок у їхній сім'ї.