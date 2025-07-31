Джессіка Біл з 4-річним сином підтримала Тімберлейка на його концерті та показала їхні милі обійми. Фото
Дружина співака Джастіна Тімберлейка, американська акторка й модель Джессіка Біл показала, як підтримувала коханого під час його гастролей.
У своєму Instagram знаменитість опублікувала фото, на яких обіймає чоловіка у його власному мерчі в перерві між виступами. А ще на кадрах засвітився молодший синочок пари, 4-річний Фінеас.
"Дружина в турі й мама, що не вдома", — підписала вона публікацію.
Нагадаємо, зіркова пара зіграла весілля у 2012-му. У них також є старший син, 10-річний Сайлас. Хоча подружжя цінує свою приватність, інколи Тімберлейк ділиться веселими сімейними моментами.
А не так давно співак ніжно вітав свою обраницю з днем народження та показався в обіймах обох спадкоємців. Також Біл в інтерв'ю для глянцю розповідала про особливий зв'язок у їхній сім'ї.