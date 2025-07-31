Джессіка Біл з 4-річним сином підтримала Тімберлейка на його концерті та показала їхні милі обійми. Фото

Карина Тімкова - 31 липня, 13:45
Джессіка Біл показала, як з сином підтримувала Тімберлейка в турі

Джессіка Біл з нащадком показалася на концерті Джастіна Тімберлейка

Фото instagram

Дружина співака Джастіна Тімберлейка, американська акторка й модель Джессіка Біл показала, як підтримувала коханого під час його гастролей.

У своєму Instagram знаменитість опублікувала фото, на яких обіймає чоловіка у його власному мерчі в перерві між виступами. А ще на кадрах засвітився молодший синочок пари, 4-річний Фінеас.

"Дружина в турі й мама, що не вдома", — підписала вона публікацію.


Джессіка Біл показала, як із сином підтримувала Тімберлейка на концерті

Хлопчик поруч із мамою спостерігав за виступом свого батька

Фото instagram
Джессіка Біл пообіймала Джастіна Тімберлейка після його концерту

Ніжні обійми для підтримки

Джессіка Біл показалася в мерчі Джастіна Тімберлейка і підтримала його
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Нагадаємо, зіркова пара зіграла весілля у 2012-му. У них також є старший син, 10-річний Сайлас. Хоча подружжя цінує свою приватність, інколи Тімберлейк ділиться веселими сімейними моментами.

А не так давно співак ніжно вітав свою обраницю з днем народження та показався в обіймах обох спадкоємців. Також Біл в інтерв'ю для глянцю розповідала про особливий зв'язок у їхній сім'ї.

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