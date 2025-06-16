"Немає більшої нагороди": Джастін Тімберлейк замилував обіймами з синами від Джессіки Біл. Фото

Карина Тімкова - 16 червня, 15:20

44-річний американський співак Джастін Тімберлейк потішив шанувальників знімками зі своїми дітьми від дружини, акторки Джессіки Біл.

В Instagram знаменитість показав милі обійми з синами: 4-річний Фінеас сидів на руках у батька, а його старший брат, 10-річний Сайлас притулився до них. На фото Джастін радісно посміхався.

"Немає більшої нагороди чи відповідальності, яку я коли-небудь відчував у своєму житті, ніж бути батьком. Навчати і вчитися одночасно. Я почуваюся неймовірно благословенним. Я бачу своїх батьків, своїх дідусів, своїх дядьків все чіткіше з кожним роком, коли маю змогу пережити це з ними", — написав він.

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Фото instagram

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"І я все чіткіше бачу себе в кожній миті, проведеній зі своїми синами, спостерігаючи, ким вони продовжують зростати. Такому багатству, яке передається з покоління в покоління, неможливо призначити ціну", — додав виконавець.

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Фото instagram

Час від часу подружжя, яке побралось у 2012 році, ділиться з фанатами своїми веселими спогадами та романтичними танцями. Окрім цього вони обожнюють вітати один одного зі святами й відвідувати хідники в ошатних луках.

А днями Біл знялася для глянцю і розповіла про особливий зв'язок у їхній родині.

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