Новий роман? Джессіку Альбу підловили на прогулянці із загадковим чоловіком

Фото з Instagram Джессіки Альби

44-річну американську акторку Джессіку Альбу, яка кілька місяців тому розлучилася зі своїм чоловіком Кешем Ворреном після 16 років шлюбу, підловили за поцілунками із загадковим чоловіком.

Про це пише видання Page Six.

Очевидці розповідають, що помітили Альбу із таємничим чоловіком у лондонському саду на прогулянці. Джессіка була одягнута у чорний одяг та кепку, а її супутник - у повсякденний одяг.

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Зазначається, що акторка прогулювалася з ним за руку, милуючись трояндами.

"Вони обіймалися та трималися за руки, коли гуляли садом. А ще орендували шезлонги, сиділи на них та цілувалися. Це було схоже на нові стосунки", - йдеться у повідомленні.

Newly single Jessica Alba seen kissing mystery man during incognito London outinghttps://t.co/1ZEhwOIycI — BREAKING NEWZ Alert (@MustReadNewz) May 23, 2025

Чутки про розлучення Альби та Воррена з'явилися на початку січня цього року. Того ж місяця акторка підтвердила їхній розрив, зазначивши, що вони залишаться сім'єю.

До речі, Великдень Джессіка святкувала разом з колишнім та їхніми спільними дітьми: 16-річної Онор, 13-річною Хейвен та 7-річним Хейсом.