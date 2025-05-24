Новий роман? Джессіку Альбу підловили на прогулянці із загадковим чоловіком
44-річну американську акторку Джессіку Альбу, яка кілька місяців тому розлучилася зі своїм чоловіком Кешем Ворреном після 16 років шлюбу, підловили за поцілунками із загадковим чоловіком.
Про це пише видання Page Six.
Очевидці розповідають, що помітили Альбу із таємничим чоловіком у лондонському саду на прогулянці. Джессіка була одягнута у чорний одяг та кепку, а її супутник - у повсякденний одяг.
Зазначається, що акторка прогулювалася з ним за руку, милуючись трояндами.
"Вони обіймалися та трималися за руки, коли гуляли садом. А ще орендували шезлонги, сиділи на них та цілувалися. Це було схоже на нові стосунки", - йдеться у повідомленні.
Чутки про розлучення Альби та Воррена з'явилися на початку січня цього року. Того ж місяця акторка підтвердила їхній розрив, зазначивши, що вони залишаться сім'єю.
До речі, Великдень Джессіка святкувала разом з колишнім та їхніми спільними дітьми: 16-річної Онор, 13-річною Хейвен та 7-річним Хейсом.