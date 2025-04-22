Альба на Великдень возз'єдналася з колишнім заради святкування з дітьми. Фото

Голлівудська акторка Джессіка Альба відсвяткувала Великдень у компанії дітей та колишнього чоловіка Кеша Воррена, з яким розлучилася на початку цього року.

У своєму Instagram зірка опублікувала фото, на якому 16-річна Онор, 13-річна Хейвен і 7-річний Хейс позували біля батьків. Скоріше за все, експодружжя намагається зберегти дружні стосунки заради нащадків.

"Великодня неділя з родиною", — зазначила 43-річна акторка під фото.

Сім'я вбралась у світлі аутфіти Фото Instagram

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"Я радий бачити їх знову разом хоча б на свято. Це важливо для дітей", — прокоментувало джерело Page Six.

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Нагадаємо, Альба і Кеш були у шлюбі 16 років. Після розриву акторка зазначила, що знаходиться "на шляху до самопізнання та трансформації". Вона навіть зробила нове тату з особливим значенням.

А ще Джессіка активно проводить час із дітьми. Не так давно вона з дочками відвідала Super Bowl, а з сином літала на відпочинок на мексиканський курорт.