Ексдружина Тищенка в вишуканих пляжних луках посвітила тендітною фігурою на грецькому відпочинку

Марія Ткаченко - 29 липня, 17:30
Алла Барановська

Колишня дружина нардепа Миколи Тищенка, бізнеследі Алла Барановська виклала у Instagram нову порцію фото- і відеоконтенту зі свого цьогорічного відпочинку в Греції.

30-річна кралечка похизувалася стрункою фігурою в купальниках. Декілька ефектних суконь у відпустку Алла теж із собою прихопила.

Колишня дружина Миколи Тищенка

Алла покрасувалася у кремовому монокіні на тлі води


Колишня Тищенка Алла Барановська

Інфлуенсерка наробила атмосферних літніх кадрів

Ексдружина Тищенка Алла

Нагадаємо, себе Барановська жартома називає "гаряча колишня". Як відомо, їхньому з Миколою Тищенком спільному сину Давиду вже 8 років. 

Читайте також:

Ексдружина Тищенка пригадала його образливу фразу та зізналася, чи планує мамопластику і ще дітей

Колишня Тищенка вперше за 11 років показалася на Тижні моди і пригадала, як на її чоловіка "полювали" жінки

Ексдружина Тищенка у мінішортах здивувала худизною та відповіла на закиди про РХП та анорексію

"Якась прірва": колишня Тищенка припустила, що справжнє кохання вимирає, і розказала, які тіктоки йому шле

"Річард Гір не зміг під'їхати": Горняк у вишуканому ч/б образі засвітилася івенті колишньої Тищенка


Тищенко
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів