Ексдружина Тищенка в вишуканих пляжних луках посвітила тендітною фігурою на грецькому відпочинку
Колишня дружина нардепа Миколи Тищенка, бізнеследі Алла Барановська виклала у Instagram нову порцію фото- і відеоконтенту зі свого цьогорічного відпочинку в Греції.
30-річна кралечка похизувалася стрункою фігурою в купальниках. Декілька ефектних суконь у відпустку Алла теж із собою прихопила.
Нагадаємо, себе Барановська жартома називає "гаряча колишня". Як відомо, їхньому з Миколою Тищенком спільному сину Давиду вже 8 років.
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