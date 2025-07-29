Ексдружина Тищенка в вишуканих пляжних луках посвітила тендітною фігурою на грецькому відпочинку

Колишня дружина нардепа Миколи Тищенка, бізнеследі Алла Барановська виклала у Instagram нову порцію фото- і відеоконтенту зі свого цьогорічного відпочинку в Греції.

30-річна кралечка похизувалася стрункою фігурою в купальниках. Декілька ефектних суконь у відпустку Алла теж із собою прихопила.

Алла покрасувалася у кремовому монокіні на тлі води

Інфлуенсерка наробила атмосферних літніх кадрів

Нагадаємо, себе Барановська жартома називає "гаряча колишня". Як відомо, їхньому з Миколою Тищенком спільному сину Давиду вже 8 років.



