"Якась прірва": колишня Тищенка припустила, що справжнє кохання вимирає, і розказала, які тіктоки йому шле

Марія Ткаченко - 16 травня, 14:00
Колишня дружина Миколи Тищенка Алла
Фото з Instagram Барановської

Схоже, скандальний нардеп Микола Тищенко та його ексдружина, бізнесвуман Алла Барановська, в яких є спільний син Давид, змогли зберегти після розлучення дружні стосунки. Про це свідчить хоча би той факт, що жінка шле ексу TikTok-відео, які здаються їй смішними.

На яку вони тему, 30-річна Алла розказала, відповідаючи на запитання своїх підписників. У неї поцікавилися, скільки має заробляти чоловік, який хоче бути з нею поруч.

"Я, коли дивлюся цю рубрику в TikTok, сміюся в голос і люблю скидати такі відоси Тату Давида", - поділилася Барановська.


Алла Барановська в інстаграм

Зі слів Алли, сучасні дівчата мають такі вимоги, що їй цікаво, чи вони не "на приколі". 

"Мені здається, що справжнє кохання вимирає. Жінки стали заробляти в рази більше, чоловікам важко поруч з успішними, тому якась прірва, і як воно правильно, я не знаю", - зізналася вона.

"Але всім дівчатам бажаю вміти заробляти самостійно, щоб нічого і ні в кого не просити. Ну і своїм хлопцям не казати, скільки ви заробляєте, бо якщо більше них, то проблеми в стосунках неминучі", - додала Барановська.

Колишня дружина депутата

Алла шле ексчоловікові тіктоки про меркантильних жінок

Нагадаємо, Алла і Микола прожили в шлюбі сім років та подали на розлучення в листопаді 2023-го. У лютому синові експодружжя виповнилося 8. Вітаючи свого первістка з днем народження, Барановська пригадала, як сильно любила його батька.

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