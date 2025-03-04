У стилі "Трансформерів": Ф'юрі з коханою відсвяткували день народження одного з 7 нащадків. Фото
36-річний британський боксер Тайсон Ф'юрі та його 35-річна дружина Періс привітали одного з своїх синів із днем народження.
Сім'я зібралася разом у парку атракціонів у Блекпулі, святкуючи 6-річчя Адоніса. Відповідними фотографіями поділилася кохана спортсмена.
Окрім нащадків, яких у подружжя семеро, до розваг приєднався і брат Тайсона, Шейн Ф'юрі разом зі своєю родиною. Тому дітей на святі було чимало.
Для Адоніса також підготували локацію для фото, яку прикрасили кульками з Трансформерами.
"6-й день народження Адоніса. Ми провели чудовий день з його кузенами... Більше ніяких днів народжень до липня! Хух!" — написала Періс під фото.
Нагадаємо, у січні цього року Ф'юрі оголосив, що йде з боксу, після чого відправився на відпочинок з дружиною і дітьми. Загалом сім'я любить проводити час разом.
До речі, старшій доньці подружжя Венесуелі 15 років, а старшому сину Принцу Джону Джеймсу — 13. Наймолодшому члену родини Принцу Ріко Перісу восени виповнився рік.
Тайсон і Періс частенько разом з'являються у спортзалі, а ще дружина боксера підтримувала його під час боїв.