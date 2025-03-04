У стилі "Трансформерів": Ф'юрі з коханою відсвяткували день народження одного з 7 нащадків. Фото

36-річний британський боксер Тайсон Ф'юрі та його 35-річна дружина Періс привітали одного з своїх синів із днем народження.

Сім'я зібралася разом у парку атракціонів у Блекпулі, святкуючи 6-річчя Адоніса. Відповідними фотографіями поділилася кохана спортсмена.

Окрім нащадків, яких у подружжя семеро, до розваг приєднався і брат Тайсона, Шейн Ф'юрі разом зі своєю родиною. Тому дітей на святі було чимало.

Тайсон ніжно обійняв дружину для спільного фото з дітьми фото instagram

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Сім'я зібралася, щоб привітати Адоніса

Для Адоніса також підготували локацію для фото, яку прикрасили кульками з Трансформерами.

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"6-й день народження Адоніса. Ми провели чудовий день з його кузенами... Більше ніяких днів народжень до липня! Хух!" — написала Періс під фото.

Діти повеселились у парку розваг

Нагадаємо, у січні цього року Ф'юрі оголосив, що йде з боксу, після чого відправився на відпочинок з дружиною і дітьми. Загалом сім'я любить проводити час разом.

До речі, старшій доньці подружжя Венесуелі 15 років, а старшому сину Принцу Джону Джеймсу — 13. Наймолодшому члену родини Принцу Ріко Перісу восени виповнився рік.

Тайсон і Періс частенько разом з'являються у спортзалі, а ще дружина боксера підтримувала його під час боїв.