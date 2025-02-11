"Тепер треную її фултайм": Ф'юрі після завершення кар'єри заселфився в спортзалі з дружиною-пустункою

Британський боксер Тайсон Ф'юрі, котрий після своєї другої поразки в поєдинку з Олександром Усиком оголосив про завершення кар'єри, тепер може собі дозволити проводити більше часу з сім'єю.

36-річний спортсмен та його 35-річна дружина Періс разом ходять до спортзали. Як доказ Ф'юрі опублікував селфі в Insta-сторіс.

"Тепер треную її фултайм", - похвалився Тайсон.

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Цікаво, що на фото боксер широко всміхається, а от Періс додала фото яскравості, висолопивши язика і тицьнувши на камеру "фак".

"Тренер" Періс просто-таки випромінює ентузіазм, а от вона... Фото з Instagram Ф'юрі

Нагадаємо, цей непристойний жест у родині Ф'юрі не є табуйованим. У жовтні Періс довелося відповідати на хейт у соцмережі після того, як середнього пальця на групових фото показав один із їхніх із Тайсоном синів.

Як відомо, Ф'юрі виховують сімох дітей: трьох дівчат і чотирьох хлопчиків. Нещодавно велике сімейство їздило в відпустку до столиці Франції.