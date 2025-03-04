Федишин у червоному пальті показалася у вогнях вечірньої Праги. Фото

Співачка Ірина Федишин днями прибула до Чехії з концертом. По завершенню шоу вона прогулялася Прагою та роздивилася місцеві красоти.

Для вечірніх фото, опублікованих в Instagram, 38-річна артистка вдягнула чорний спортивний костюм і яскраве червоне пальто.

"Вечірня Прага, побувала тут днями з виступом. Зробила фото, залишаючи приємні моменти у спогадах", — підписала кадри зірка.

Співачка навіть зробила червоний манікюр, який завершив романтичний образ фото з Instagram

Реклама:

Зірка відвідала Карлів міст

Не секрет, що Федишин дуже личить червоний колір

Попри усю красу міста, Ірина зізналася, що сумує за чоловіком і дітьми, тому вже повертається в Україну

Нагадаємо, Федишин часто подорожує у рамках своїх гастролей і разом із сім'єю. Нещодавно вона з сином колядувала у Нью-Йорку. Та й у Празі Ірина вже не вперше позує.

Як відомо, зі своїм чоловіком, продюсером Віталієм Човником знаменитість зіграла весілля у 2006 році. Разом подружжя виховує двох синів — Юрія та Олега. Також у родині є песик Барні, який полюбляє танцювати.