Фреймут у Лондоні попозувала для фото з Залужним

Телеведуча Ольга Фреймут побачилася з колишнім головнокомандувачем ЗСУ, а нині послом України у Британії Валерієм Залужним у Лондоні.

У своєму Instagram 43-річна знаменитість опублікувала фото, на якому постала у чорному максі, а поруч із нею позував Валерій у сірому костюмі.

"А ось емоції закарбовує серце. Воно й зберігає та відтворює ті події й миті з далекого минулого, які неможливо забути...", — процитувала Оля книгу ексголовнокомандувача "Моя війна".

Залужний і Фреймут поспілкувались у британській столиці 23 травня Фото Instagram

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Раніше цієї весни Валерії та його дружина Олена відвідали відкриття Центру порятунку левів, евакуйованих з України. Також подружжя ділилося своїми прогулянками містом і теплим селфі, на якому обіймаються.

Щодо Ольги, то під час повномасштабного вторгнення вона разом із молодшими дітьми переїхала до Британії, але інколи навідується в Україну на святкування. А нещодавно ведуча розповіла про нову роботу й виховання сина та дочки. Через своє останнє інтерв'ю вона навіть посварилася з Машею Єфросиніною.