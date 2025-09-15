Хадід у силуетній сукні з кольорових клаптиків показалася на вечірці за ручку з Купером. Фото

Американська супермодель Джіджі Хадід та її обранець, 50-річний голлівудський актор Бредлі Купер були помічені на побаченні у Нью-Йорку.

Парочку зазнімкували папараці, коли та виходила з місцевого ресторану після вечірки, тримаючися за ручку. До речі, закохані святкували вихід жовтневого випуску журналу Vogue з Джіджі на обкладинці.

Для вечора 30-річна модель вбралася в силуетну максісукню від Miu Miu, зшиту з клаптиків різних тканин і принтів, та блискучі підбори. Її коханий зупинився на чорних штанах і темно-синій сорочці з розстібнутими ґудзиками.

Знаменитості виглядали невимушеними і щасливими разом Фото GC Images/Getty Images

У квітні парочку також зазнімкували за ручку на дні народження Джіджі, а пізніше вони офіційно підтвердили свої стосунки поцілунком.

Нагадаємо, вперше про стосунки актора та моделі стало відомо у 2023-му. Пізніше їх почали частіше помічати разом, а ще Хадід і Купер не соромилися показуватися разом на публіці.

До речі, Джіджі є мамою майже 5-річної донечки Хаї, яку народила від екса, співака Зейна Маліка, а Бредлі виховує 8-річну Лію від своєї колишньої, росіянки Ірини Шейк.