Джіджі Хадід без трусиків прикрилася сумкою для сексі фото на підлозі

Супермодель Джіджі Хадід стала головною героїнею осіннього випуску журналу V Magazine.

Перед об'єктивом камери знаменитість постала в ефектних луках, серед яких червона спідниця-олівець та піджак в тон, топ, що доповнювався хутром і коротенька куртка.

Особливо спокусливими вийшли кадри, на яких 30-річна Джіджі лежить на підлозі в одному бюстгальтері, прикриваючи інтимні місця сумочкою.

Манекенниця захопила своїм виглядом в одному ліфі

Зірка похвалилася жіночними вигинами Фото luigiandiango

Хадід із сіткою на обличчі попозувала для глянцю

Знаменитість посвітила тоненькою талією

Модель знялася без трусиків для ефектних кадрів

Які стрункі ніжки

Джіджі вміє спокусити шанувальників

Також для зйомки вона вдягнула ніжну сукенцю Miu Miu

Нещодавно Хадід знялася для глянцю у сукні з голою спиною в стилі минулого століття та у яскравих купальниках посвітила формами для реклами. А в своєму блозі вона інколи показує гарячі знімки.

Нагадаємо, Джіджі вже майже два роки крутить роман із 50-річним актором Бредлі Купером. Парочку часто ловили разом на побачення, а не так давно зірка вперше підтвердила їхні стосунки.

Також в однієї з найбагатших моделей світу є 4,5-річна донька Хаї від співака Зейна Маліка. На початку літа знаменита матуся тішила милим контентом з первістком.