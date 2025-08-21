Джіджі Хадід без трусиків прикрилася сумкою для сексі фото на підлозі

Карина Тімкова - 21 серпня, 13:00

Супермодель Джіджі Хадід стала головною героїнею осіннього випуску журналу V Magazine.

Перед об'єктивом камери знаменитість постала в ефектних луках, серед яких червона спідниця-олівець та піджак в тон, топ, що доповнювався хутром і коротенька куртка.

Особливо спокусливими вийшли кадри, на яких 30-річна Джіджі лежить на підлозі в одному бюстгальтері, прикриваючи інтимні місця сумочкою.

Джіджі Хадід без трусиків в самому ліфі полежала на підлозі
Манекенниця захопила своїм виглядом в одному ліфі

Джіджі Хадід у червоному луці посвітила фігуркою для глянцю

Зірка похвалилася жіночними вигинами

Фото luigiandiango
Джіджі Хадід у розстібнутому піджаку посвітила бюстом та стегнами

Хадід із сіткою на обличчі попозувала для глянцю

Джіджі Хадід показала струнку фігуру у топі та спідниці

Знаменитість посвітила тоненькою талією

Джіджі Хадід показала голі стегна на сексі фото для глянцю

Модель знялася без трусиків для ефектних кадрів

Джіджі Хадід у тренчі похвалилася довгими ногами для глянцю

Які стрункі ніжки

Джіджі Хадід у короткому піджаку показала голі стегна

Джіджі вміє спокусити шанувальників

Джіджі Хадід чуттєво попозувала у милій сукні

Також для зйомки вона вдягнула ніжну сукенцю Miu Miu

Нещодавно Хадід знялася для глянцю у сукні з голою спиною в стилі минулого століття та у яскравих купальниках посвітила формами для реклами. А в своєму блозі вона інколи показує гарячі знімки.

Нагадаємо, Джіджі вже майже два роки крутить роман із 50-річним актором Бредлі Купером. Парочку часто ловили разом на побачення, а не так давно зірка вперше підтвердила їхні стосунки.

Також в однієї з найбагатших моделей світу є 4,5-річна донька Хаї від співака Зейна Маліка. На початку літа знаменита матуся тішила милим контентом з первістком.

Модель Джіджі Хадід
