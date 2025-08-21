Джіджі Хадід без трусиків прикрилася сумкою для сексі фото на підлозі
Супермодель Джіджі Хадід стала головною героїнею осіннього випуску журналу V Magazine.
Перед об'єктивом камери знаменитість постала в ефектних луках, серед яких червона спідниця-олівець та піджак в тон, топ, що доповнювався хутром і коротенька куртка.
Особливо спокусливими вийшли кадри, на яких 30-річна Джіджі лежить на підлозі в одному бюстгальтері, прикриваючи інтимні місця сумочкою.
Нещодавно Хадід знялася для глянцю у сукні з голою спиною в стилі минулого століття та у яскравих купальниках посвітила формами для реклами. А в своєму блозі вона інколи показує гарячі знімки.
Нагадаємо, Джіджі вже майже два роки крутить роман із 50-річним актором Бредлі Купером. Парочку часто ловили разом на побачення, а не так давно зірка вперше підтвердила їхні стосунки.
Також в однієї з найбагатших моделей світу є 4,5-річна донька Хаї від співака Зейна Маліка. На початку літа знаменита матуся тішила милим контентом з первістком.