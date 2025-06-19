Водойма, парк і козенята: Джіджі Хадід показала розваги зі своєю 4-річною дочкою. Фото

Карина Тімкова - 19 червня, 13:30

Супермодель Джіджі Хадід, яка нещодавно підтвердила романтичні стосунки з 50-річним актором Бредлі Купером, потішила фанів своїми свіжими спогадами.

В Instagram знаменитість опублікувала фото з прогулянки парком зі своєю 4,5-річною донечкою Хаї та з їхнього відпочинку біля водойми. Також вона зазнімкувала первістка з тваринками у будинку.

А ще 30-річна Джіджі не забула похвалитися своєю фігурою у шортах на дивані й в монокіні у басейні.

Джіджі Хадід показалася на прогулянці з донькою

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Фото instagram

Джіджі Хадід зазнімкувала свою дочку біля води

Дівчинка насолодилася теплим відпочинком

Джіджі Хадід замилувала знімком дочки з козликами у будинку

Хаї подружилася з козенятами

Джіджі Хадід у шортах у топі повигиналася на дивані

Хадід показала струнку талію на новій світлині

Джіджі Хадід замилувала як тримає дочку за руку
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Джіджі Хадід посвітила оголеними стегнами у басейні

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Джіджі Хадід показала милі моменти зі своєю дочкою

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Нещодавно Хадід знялася для Vogue в естетичній фотосесії та в купальниках попозувала для рекламного кампейну. А якось вона ділилася своїми експериментами зі стилем.

Зазначимо, про стосунки Джіджі й Бредлі стало відомо восени 2023-го. Після чого закоханих часто помічали на побаченнях. Разом парочка також відвідувала день народження манекенниці.

До речі, наприкінці минулої весни знаменитість зі своєю родиною розкрила, що має ще одну дорослу сестру.

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