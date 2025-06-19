Водойма, парк і козенята: Джіджі Хадід показала розваги зі своєю 4-річною дочкою. Фото
Супермодель Джіджі Хадід, яка нещодавно підтвердила романтичні стосунки з 50-річним актором Бредлі Купером, потішила фанів своїми свіжими спогадами.
В Instagram знаменитість опублікувала фото з прогулянки парком зі своєю 4,5-річною донечкою Хаї та з їхнього відпочинку біля водойми. Також вона зазнімкувала первістка з тваринками у будинку.
А ще 30-річна Джіджі не забула похвалитися своєю фігурою у шортах на дивані й в монокіні у басейні.
Нещодавно Хадід знялася для Vogue в естетичній фотосесії та в купальниках попозувала для рекламного кампейну. А якось вона ділилася своїми експериментами зі стилем.
Зазначимо, про стосунки Джіджі й Бредлі стало відомо восени 2023-го. Після чого закоханих часто помічали на побаченнях. Разом парочка також відвідувала день народження манекенниці.
До речі, наприкінці минулої весни знаменитість зі своєю родиною розкрила, що має ще одну дорослу сестру.