Водойма, парк і козенята: Джіджі Хадід показала розваги зі своєю 4-річною дочкою. Фото

Супермодель Джіджі Хадід, яка нещодавно підтвердила романтичні стосунки з 50-річним актором Бредлі Купером, потішила фанів своїми свіжими спогадами.

В Instagram знаменитість опублікувала фото з прогулянки парком зі своєю 4,5-річною донечкою Хаї та з їхнього відпочинку біля водойми. Також вона зазнімкувала первістка з тваринками у будинку.

А ще 30-річна Джіджі не забула похвалитися своєю фігурою у шортах на дивані й в монокіні у басейні.

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Нещодавно Хадід знялася для Vogue в естетичній фотосесії та в купальниках попозувала для рекламного кампейну. А якось вона ділилася своїми експериментами зі стилем.

Зазначимо, про стосунки Джіджі й Бредлі стало відомо восени 2023-го. Після чого закоханих часто помічали на побаченнях. Разом парочка також відвідувала день народження манекенниці.

До речі, наприкінці минулої весни знаменитість зі своєю родиною розкрила, що має ще одну дорослу сестру.