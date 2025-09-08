Мереживо, ковбойки, стрази і міні: Джіджі Хадід та Кендалл Дженнер в кантрі образах знялися на конях для Vogue. Фото
Американські супермоделі Джіджі Хадід та Кендалл Дженнер стали головними героїнями жовтневого випуску журналу Vogue.
Спільні знімки вийшли дійсно ефектними. Знаменитості вбралися в аутфіти у стилі кантрі, покаталися верхи на коні й попозували на ранчо.
У рамках фотосесії вони продемонстрували чимало образів. Серед них ковбойські чоботи і капелюхи, різноманітні сукні, джинси зі стразами, топи та мереживні тканини.
Нещодавно Джіджі у білизні прикрила оголені принади сумкою і блиснула голою спиною у вінтажній фотосесії. А ще вона хизувалася фігуркою у бікіні. Нагадаємо, зірка зустрічається з 50-річним актором Бредлі Купером і виховує майже 5-річну доньку Хаї від співака Зейна Маліка.
А щодо Кендалл, то не так давно вона захопила пікантною зйомкою у мокрому купальнику та посвітила тілом у прозорому латексі. Також модель показувала догляд за шкірою і ділилася секретами свого макіяжу. Якось ТаблоID розповідав, чим займаються члени знаменитої родини Кардашян-Дженнер.
До речі, днями Джіджі та Кендалл у стильних луках підтримували Беллу Хадід на презентації її парфумів.
