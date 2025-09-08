Мереживо, ковбойки, стрази і міні: Джіджі Хадід та Кендалл Дженнер в кантрі образах знялися на конях для Vogue. Фото

Карина Тімкова - 8 вересня, 18:45

Американські супермоделі Джіджі Хадід та Кендалл Дженнер стали головними героїнями жовтневого випуску журналу Vogue.

Спільні знімки вийшли дійсно ефектними. Знаменитості вбралися в аутфіти у стилі кантрі, покаталися верхи на коні й попозували на ранчо.

У рамках фотосесії вони продемонстрували чимало образів. Серед них ковбойські чоботи і капелюхи, різноманітні сукні, джинси зі стразами, топи та мереживні тканини.

Джіджі Хадід та Кендалл Дженнер у міні пообіймалися для глянцю

Моделі у міні притулилися один до одного для обкладинки глянцю

Фото LachlanBailey

Джіджі Хадід та Кендалл Дженнер в милих сукнях покаталися верхи для фото

Зірки в сукнях McQueen пастельних кольорів і з рюшами ефектно покаталися на конях

Кендалл Дженнер в елегантній сукні та ковбойському капелюсі попозувала серед коней

Така сукня чимось нагадала вікторіанську еру

Джіджі Хадід у чоботях і капелюсі наробила фото на ранчо

30-річна Джіджі в ковбойських чоботях, капелюсі та багатошаровій сукні попозувала на ранчо

Джіджі Хадід та Кендалл Дженнер у білих сукнях попозували на полі для журналу

Хадід у Ralph Lauren і Дженнер у Rodarte пробіглися полем для ефектного кадру

Джіджі Хадід у стильній сукні на коні попозувала на воді

Джіджі у воді уявила себе на родео

Кендалл Дженнер у сукні попозувала з конем у воді для глянцю

29-річна Кендалл у білій сукенці й чоботах вела коня за собою по водоймі

Кендалл Дженнер у ніжному луці з декольте ефектно попозувала на ранчо

Коричнева декольтована сорочка з рюшами та довга кремова спідниця є прикладом стильного осіннього аутфіту

Джіджі Хадід у кантрі образі похвалилася фігурою в машині
Хадід запрошує до себе покататися на кузові ретро автівки
Кендалл Дженнер у сорочці та капелюсі похвалилася тілом для журналу

Фермерка Дженнер блиснула талією у зав'язаній сорочці

Джіджі Хадід та Кендалл Дженнер в мереживі знялися для глянцю

Зіркові подружки в обтислому мережеві показали, де зберігається приладдя для верхової їзди

Джіджі Хадід та Кендалл Дженнер в кантрі стилі ефектно попозували для Vogue

Завітали б у гості на таке ранчо?

Нещодавно Джіджі у білизні прикрила оголені принади сумкою і блиснула голою спиною у вінтажній фотосесії. А ще вона хизувалася фігуркою у бікіні. Нагадаємо, зірка зустрічається з 50-річним актором Бредлі Купером і виховує майже 5-річну доньку Хаї від співака Зейна Маліка.

А щодо Кендалл, то не так давно вона захопила пікантною зйомкою у мокрому купальнику та посвітила тілом у прозорому латексі. Також модель показувала догляд за шкірою і ділилася секретами свого макіяжу. Якось ТаблоID розповідав, чим займаються члени знаменитої родини Кардашян-Дженнер.

До речі, днями Джіджі та Кендалл у стильних луках підтримували Беллу Хадід на презентації її парфумів.

Читайте також:

Дірки, спіднє та волохаті вуха: Джіджі Хадід на ліжку попозувала для глянцю

Кендалл Дженнер в елегантному міні прикрила голі груди квітами. ФОТО

"Кров тварин на твоїх руках": Кендалл Дженнер розкритикували за шубу вартістю $27 тисяч. ФОТО

Дізналися випадково: Хадід вперше розповіли про свою таємну сестру і показали, як вона виглядає. Фото

Модель Джіджі Хадід дженнер
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів