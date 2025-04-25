Хадсон у жовтій смужці на грудях показала, як минув її день народження з нареченим та дітьми. Фото
Американська актриса Кейт Хадсон 19 квітня відсвяткувала своє 46-річчя.
З нагоди дня народження та Великодня в зірки було чимале святкування, довжиною в тиждень.
У своєму Instagram вона опублікувала фото з вечірки й відпочинку біля басейну. Поруч з нею були діти та її наречений, музикант Денні Фуджикава.
Нагадаємо, у Хадсон також є 21-річний син Райдер Робінсон, який народився у шлюбі з рок-артистом Крісом Робінсоном. Минулого року зірка разом із первістком побувала на модному заході у Венеції.
Батьком Бінгема є британський вокаліст Метт Белламі. Своєю єдиною донькою Кейт завагітніла у стосунках із Фуджикавою. Нещодавно вона показувала спільний відпочинок з родиною.
Не так давно зірка "Плеймейкерки" позувала у спокусливому фотосеті та розповідала про інтим після 40. Загалом вона часто з'являється у сексі луках і знімається для обкладинок глянцю. А ще Кейт багато працює у спортзалі.