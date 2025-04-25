Хадсон у жовтій смужці на грудях показала, як минув її день народження з нареченим та дітьми. Фото

Американська актриса Кейт Хадсон 19 квітня відсвяткувала своє 46-річчя.

З нагоди дня народження та Великодня в зірки було чимале святкування, довжиною в тиждень.

У своєму Instagram вона опублікувала фото з вечірки й відпочинку біля басейну. Поруч з нею були діти та її наречений, музикант Денні Фуджикава.

Знаменитість показала свій лук для відпочину біля басейну Фото Instagram

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Песик теж приєднався до святкування

Актриса задувала свічки на своєму тортику разом із 6-річною донечкою Роні

Якщо придивитися, то можна помітити іменинницю у воді

Звісно, на святі були різноманітні напої

Роні повеселилася з кроликом на Великодні

"Найкращий "тиждень дня народження". Дякую за всю любов", — написала вона у публікації

Кейт любить фотографуватися з дочкою. До речі, це єдина спільна дитина з її нареченим

А на цьому фото знаменитість показала свого коханого

13-річний син зірки Бінгем (у білих штанах) покатався на електричному велосипеді

Нагадаємо, у Хадсон також є 21-річний син Райдер Робінсон, який народився у шлюбі з рок-артистом Крісом Робінсоном. Минулого року зірка разом із первістком побувала на модному заході у Венеції.

А ще багатодітна мама розважилася на концерті

Батьком Бінгема є британський вокаліст Метт Белламі. Своєю єдиною донькою Кейт завагітніла у стосунках із Фуджикавою. Нещодавно вона показувала спільний відпочинок з родиною.

Не так давно зірка "Плеймейкерки" позувала у спокусливому фотосеті та розповідала про інтим після 40. Загалом вона часто з'являється у сексі луках і знімається для обкладинок глянцю. А ще Кейт багато працює у спортзалі.