Кейт Хадсон у купальнику повеселила розвагами з нареченим, сином і дочкою. Фото
Американська актриса Кейт Хадсон, яку активно обговорюють у мережі через її новий серіал "Плеймейкерка", потішила шанувальників веселим контентом із сім'єю та друзями.
На фото, опублікованому в Instagram, вона відпочивала зі своїм нареченим Денні Фуджикавою і їхньою 6-річною донечкою Роні у джакузі.
На інших кадрах зірка у компанії 13-річного сина Бінгема відвідала баскетбольну гру "Лос-Анджелес Лейкерс". Також вона поділилася своїми елегантними луками для червоного хідника.
"Якщо вам цікаво, як виглядає моя галерея на телефоні зсередини", — підписала свої фото 45-річна Кейт.
Як відомо, у Хадсон також є 21-річний син Райдер Робінсон, якого вона народила у шлюбі з рок-артистом Крісом Робінсоном. Торік зірка разом із первістком відвідала модний захід у Венеції. А батьком Бінгема є британський вокаліст Метт Белламі. Омріяної дівчинкою вона завагітніла у стосунках із музикантом Денні Фуджикавою.
Нещодавно Кейт знялась у спокусливому фотосеті та розповіла про інтимне життя після 40. Загалом вона часто позує у пікантних луках і з'являється на обкладинці глянцю. Також акторка активно займається у спортзалі.