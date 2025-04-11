Кейт Хадсон у купальнику повеселила розвагами з нареченим, сином і дочкою. Фото

Американська актриса Кейт Хадсон, яку активно обговорюють у мережі через її новий серіал "Плеймейкерка", потішила шанувальників веселим контентом із сім'єю та друзями.

На фото, опублікованому в Instagram, вона відпочивала зі своїм нареченим Денні Фуджикавою і їхньою 6-річною донечкою Роні у джакузі.

На інших кадрах зірка у компанії 13-річного сина Бінгема відвідала баскетбольну гру "Лос-Анджелес Лейкерс". Також вона поділилася своїми елегантними луками для червоного хідника.

Роні Роуз — єдина спільна дитина Кейт і Денні Фото Instagram

Реклама:

Молодший син акторки разом із нею подивився матч

Хадсон наробила фото в ошатній сукні з бантами на Fashion Trust US Awards 2025

"Якщо вам цікаво, як виглядає моя галерея на телефоні зсередини", — підписала свої фото 45-річна Кейт.

Навіть на халаті дівчинки, яка обожнює проводити час із мамою, написано, що вона принцеса

До речі, новий серіал актриси теж на баскетбольну тематику

До підбірки спогадів зірка також додала відео, на якому влаштувала запальні танці

Зазначимо, знаменитість багато тренується, щоб мати таке тіло. А після народження третьої дитини навіть ділилася успіхами свого схуднення з фанами

Актриса показала відеочат зі своїми колегами з серіалу "Плеймейкерка", які грали її братів

Як відомо, у Хадсон також є 21-річний син Райдер Робінсон, якого вона народила у шлюбі з рок-артистом Крісом Робінсоном. Торік зірка разом із первістком відвідала модний захід у Венеції. А батьком Бінгема є британський вокаліст Метт Белламі. Омріяної дівчинкою вона завагітніла у стосунках із музикантом Денні Фуджикавою.

Нещодавно Кейт знялась у спокусливому фотосеті та розповіла про інтимне життя після 40. Загалом вона часто позує у пікантних луках і з'являється на обкладинці глянцю. Також акторка активно займається у спортзалі.