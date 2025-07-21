Холлі Беррі в купальнику та крислатому капелюсі наробила стильних фото на тлі пустелі
Американська акторка Холлі Беррі, прихопивши з собою стильних пляжних луків, вирушила на відпочинок, але не до моря чи океану, а навпаки - в пустелю.
58-річна зірка у Instagram поділилася фото з національного парку Джошуа-Трі, що в Каліфорнії.
Для вайбових кадрів Холлі, зокрема, попозувала в суцільному чорно-білому купальнику та чорному брилі.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Беррі покликали заміж. Для зірки, яка поки не дала своєму бойфренду, музикантові Вану Ганту згоди, цей шлюб може стати четвертим.
Як відомо, Холлі не табуює таких делікатних тем як менопауза та відверто розказує про те, як гормональні зміни позначилися на її інтимному житті.
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