Холлі Беррі в купальнику та крислатому капелюсі наробила стильних фото на тлі пустелі

Американська акторка Холлі Беррі, прихопивши з собою стильних пляжних луків, вирушила на відпочинок, але не до моря чи океану, а навпаки - в пустелю.

58-річна зірка у Instagram поділилася фото з національного парку Джошуа-Трі, що в Каліфорнії.

Для вайбових кадрів Холлі, зокрема, попозувала в суцільному чорно-білому купальнику та чорному брилі.

Холлі насолоджується спокоєм посеред пустелі

Вигулювати ефектні купальники можна і не на пляжі

Від палючого сонця Беррі захищається крислатим капелюхом

Акторку фотографував її коханий Ван Гант?

58-річна кінозірка хизується в мережі стрункою фігуркою, яку "заробила" регулярними тренуваннями

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Беррі покликали заміж. Для зірки, яка поки не дала своєму бойфренду, музикантові Вану Ганту згоди, цей шлюб може стати четвертим.

Як відомо, Холлі не табуює таких делікатних тем як менопауза та відверто розказує про те, як гормональні зміни позначилися на її інтимному житті.