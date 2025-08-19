"Дорослішати, але не старіти": 59-річна Холлі Беррі у бікіні показала тропічний відпочинок з коханим. Фото
59-річна американська актриса Холлі Беррі продовжує ділитися казковими моментами зі свого тропічного відпочинку.
В Instagram зірка опублікувала добірку фото, на яких позувала у чорному купальнику на піску та гуляла у напіврозстібнутій сукні. На одному кадрі вона засвітилася за ручку з коханим, 55-річним музикантом Ван Гантом.
"Ми маємо дорослішати, але не маємо старіти", — підписала вона допис.
До речі, днями зірка показалася в інших яскравих бікіні на відпочинку та іронічно відповіла ексчоловіку. А нещодавно, коли акторка танцювала під пісні бойфренда, з неї ефектно злетіли трусики.
Окрім цього, Беррі обожнює епатувати фанів модними луками. Недавно вона вийшла на хідник без спіднього та показалася в обтислій червоній сукні. Також Холлі знялась у прозорому луці українській фотографині.