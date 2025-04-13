Гвоздьова з донькою у ніжних весняних сукнях привітала українців з Вербною неділею. Фото

Фото з Instagram Ілони Гвоздьової

13-го квітня хореографка Ілона Гвоздьова привітала шанувальників із Вербною неділею та похвалилася новими святковими фото зі своєю донечкою Рією.

"З Вербною неділею, друзі! Нехай ця весняна світла неділя принесе у ваші серця спокій, віру й нову надію. Символічна вербова гілочка — як оберіг, що зцілює душу і нагадує: після зими завжди приходить весна", - написала Ілона.

Для фотосесії Ілона обрала ніжну сукню з квітковим принтом та розрізом, а донечку одягнула у довгу білу сукню з квіточками і бантом на спині

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"Ми — сильні. Ми — незламні. Кожен українець сьогодні — приклад стійкості, гідності й любові до рідної землі. Нехай ця Вербна неділя додасть тепла і внутрішньої сили кожному з нас. Не бий — не буде біди, а буде світло, віра і Перемога!" - підсумувала вона.

Схоже, хореографка вже встигла закрити питання щодо великодньої фотосесії

Фото з Instagram Ілони Гвоздьової

Нагадаємо, раніше 36-річна Ілона Гвоздьова розповідала, як приводить своє тіло в тонус після свят без спорту.

Також вона ділилася порадами, як омолодити обличчя без косметологів.