Вперше на морі усі разом: Мірошниченки потішили розвагами з дітьми на пляжі в Греції. Відео
Юристка і блогерка Інна Мірошниченко разом із чоловіком, телеведучим Тімуром Мірошниченком та їхніми дітьми поїхали на відпочинок на Крит.
Знаменитості показали теплі моменти з сімейної фотосесії. В кадрі до батьків приєдналися 5-річний Марко, 7-річна Мія, 3-річний Марсель і 9-річна Ангеліна.
Родина насолодилася пляжем та морем, ефектно позуючи біля води на тлі гір. Милим роликом вони поділилися в Instagram.
Нещодавно Інна розповідала, чи намагаються біологічні батьки Ангеліни брати участь у її житті. Також матуся хвалилась успіхами доньки у школі. Друга прийомна дитина подружжя, Марсель також активно розвивається. Недавно зіркові батьки вражали змінами у житті хлопчика.
Загалом, з усіма своїми дітками Мірошниченки люблять проводити час разом та влаштовувати їм цікаве дозвілля. А нещодавно у Мії було особливе свято.