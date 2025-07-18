Вперше на морі усі разом: Мірошниченки потішили розвагами з дітьми на пляжі в Греції. Відео

Юристка і блогерка Інна Мірошниченко разом із чоловіком, телеведучим Тімуром Мірошниченком та їхніми дітьми поїхали на відпочинок на Крит.

Знаменитості показали теплі моменти з сімейної фотосесії. В кадрі до батьків приєдналися 5-річний Марко, 7-річна Мія, 3-річний Марсель і 9-річна Ангеліна.

Родина насолодилася пляжем та морем, ефектно позуючи біля води на тлі гір. Милим роликом вони поділилися в Instagram.

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Сердечко від Тімура

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Нещодавно Інна розповідала, чи намагаються біологічні батьки Ангеліни брати участь у її житті. Також матуся хвалилась успіхами доньки у школі. Друга прийомна дитина подружжя, Марсель також активно розвивається. Недавно зіркові батьки вражали змінами у житті хлопчика.

Загалом, з усіма своїми дітками Мірошниченки люблять проводити час разом та влаштовувати їм цікаве дозвілля. А нещодавно у Мії було особливе свято.