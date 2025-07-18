Вперше на морі усі разом: Мірошниченки потішили розвагами з дітьми на пляжі в Греції. Відео

Карина Тімкова - 18 липня, 11:30

Юристка і блогерка Інна Мірошниченко разом із чоловіком, телеведучим Тімуром Мірошниченком та їхніми дітьми поїхали на відпочинок на Крит.

Знаменитості показали теплі моменти з сімейної фотосесії. В кадрі до батьків приєдналися 5-річний Марко, 7-річна Мія, 3-річний Марсель і 9-річна Ангеліна.

Родина насолодилася пляжем та морем, ефектно позуючи біля води на тлі гір. Милим роликом вони поділилися в Instagram.

Тімур та Інна Мірошниченко замилували кадрами з усіма дітьми на Криті

Сім'я наробила ефектних знімків на заході сонця

Кадр з instagram

Тімур Мірошниченко показався на сімейному відпочинку в Греції

Сердечко від Тімура

Тімур та Інна Мірошниченко потішили фото з дітьми на пляжі

Мірошниченки вперше відпочивають на морі у повному складі

Інна Мірошниченко обійняла 7-річну доньку на пляжі в Греції

Мама обійняла донечку для милого фото

Тімур та Інна Мірошниченко привезли дітей на відпочинок на Крит

Родинна прогулянка пляжем - прекрасний спогад для малечі

Тімур та Інна Мірошниченко пообіймали дітей біля моря

Днями Інна розповідала, якою була дорога до Греції з чотирма дітьми

Інна Мірошниченко наробила смішних фото з прийомним сином

Батьки приділяють час кожному малюку

Тімур та Інна Мірошниченко показали фото з пляжу з чотирма дітьми
Ведучий показався з усіма спадкоємцями

Нещодавно Інна розповідала, чи намагаються біологічні батьки Ангеліни брати участь у її житті. Також матуся хвалилась успіхами доньки у школі. Друга прийомна дитина подружжя, Марсель також активно розвивається. Недавно зіркові батьки вражали змінами у житті хлопчика.

Загалом, з усіма своїми дітками Мірошниченки люблять проводити час разом та влаштовувати їм цікаве дозвілля. А нещодавно у Мії було особливе свято.

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