Ніби різні хлопчики: Мірошниченко вразила різницею між Марселем ще у сиротинці і нині у сім'ї. Відео
Дружина шоумена Тімура Мірошниченка, юристка і блогерка Інна Мірошниченко продовжує активно доносити меседж: дитячий будинок - не місце для дитини.
У Instagram жінка запостила відео з прийомним сином Марселем, частина з якого архівна, з тих часів, коли хлопчик іще перебував у держзакладі. Різниця між ним і нинішнім 3-річним Марселем, сміхотуном і бешкетником, просто вражає.
"Марсель - моє нескінченне джерело мотиваційних відео! Кожна дитина заслуговує зростати в сім'ї", - наголосила Інна.
Нагадаємо, Мірошниченки відверто розповідають про свій шлях усиновлення - спочатку Марселя, а потім Ангеліни - про труднощі, з якими стикаються, і про успіхи.
Як відомо, Марсель перебуває у родині вже рік і чотири місяці. Ангеліна отримала власних маму, тата, сестру і братів у червні цього року. Перші вісім років свого життя дівчинка провела в дитбудинку.
37-річна Інна і 38-річний Тімур також виховують двох біологічних дітей - 6-річну Мію і 4-річного Марка.
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