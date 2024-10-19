Ніби різні хлопчики: Мірошниченко вразила різницею між Марселем ще у сиротинці і нині у сім'ї. Відео

Тімур та Інна Мірошниченки подарували сім'ю двом прийомним дітям

Дружина шоумена Тімура Мірошниченка, юристка і блогерка Інна Мірошниченко продовжує активно доносити меседж: дитячий будинок - не місце для дитини.

У Instagram жінка запостила відео з прийомним сином Марселем, частина з якого архівна, з тих часів, коли хлопчик іще перебував у держзакладі. Різниця між ним і нинішнім 3-річним Марселем, сміхотуном і бешкетником, просто вражає.

Марсель народився дуже передчасно, з вагою 1 кг 400 грамів та серйозними фізичними вадами. Біологічні родичі відмовилися від нього в пологовому і більше не цікавилися долею хлопчика

"Марсель - моє нескінченне джерело мотиваційних відео! Кожна дитина заслуговує зростати в сім'ї", - наголосила Інна.

За рік у родині Мірошниченко-молодший майже наздогнав за розвитком своїх однолітків

Нагадаємо, Мірошниченки відверто розповідають про свій шлях усиновлення - спочатку Марселя, а потім Ангеліни - про труднощі, з якими стикаються, і про успіхи.

Як відомо, Марсель перебуває у родині вже рік і чотири місяці. Ангеліна отримала власних маму, тата, сестру і братів у червні цього року. Перші вісім років свого життя дівчинка провела в дитбудинку.

37-річна Інна і 38-річний Тімур також виховують двох біологічних дітей - 6-річну Мію і 4-річного Марка.