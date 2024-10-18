"Непомітно вони стають рідними": Мірошниченко показала зворушливі моменти єднання старшої доньки та меншого сина

Інна і Тімур Мірошниченки виховують двох доньок і двох синів Фото з Instagram Мірошниченко

Юристка, блогерка та багатодітна мама Інна Мірошниченко поділилася у Instagram зворушливими та радісними моментами зародження любові між донькою Ангеліною і сином Марселем.

Прийомних дітей Інни і Тімура Мірошниченків зблизила дуже несподівана справа: чищення зубів.

"Взагалі не знаємо, як це сталося. Але зуби Марселю чистить тільки Ангеліна. Аби зрозуміти наше здивування: Марсель не в захваті від цієї процедури. І так само поки не в захваті від Ангеліни. А Ангеліна не вміє (чи не вміла вже) турбуватися про когось. Діти з закладів з молодшими говорять мовою сили і домінування. Бо так живе та система", - пояснила Мірошниченко.

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Ангеліна жила у держзакладі, який після початку повномасштабного вторгнення евакуювали за кордон. Перша зустріч Інни і Тімура з донькою відбулася через Zoom

"Але ось так непомітно вони стають рідними. Найстарша сестра і наймолодший брат!", - пораділа вона.

Сестра та брат знайшли спільну мову

Як виявилося згодом, чищенням зубів 3-річному братику 8-річна Ангеліна не обмежилася і взялася за його годування.

Ангеліна досі не вміла ні про кого піклуватися

Нагадаємо, Інна, в якої з Тімуром ще є двоє біологічних нащадків, Мія і Марко, розповідала, як у їхній родині справи з дитячими ревнощами. Ділилася вона і власним досвідом взаємної адаптації прийомних батьків та прийомних дітей.

Як відомо, Марсель приєднався до родини Мірошниченків у червні 2023-го року, а Ангеліна - в червні 2024-го. У вересні Інна офіційно вдочерила дівчинку.