Топ скандалів Потапа: російське ретро, підозри у домаганнях і поява в Москві без штанів

Протягом трьох років повномасштабного вторгнення Росії в Україну репутація 43-річного продюсера і шоумена Олексія Потапенка або Потапа постраждала настільки, що важко уявити його повернення в український шоубізнес. А після інтерв'ю, яке він дав російському журналісту Дудю - і поготів.

"Потап пробив чергове дно", - рясніють коментарями соцмережі після всього того, що Олексій наговорив у тригодинній розмові з росіянином. Утім, у біографії Потапа було чимало зашкварів і до Дудя, і ТаблоID вирішив пригадати найгучніші з них.

Інтерв’ю Дудю

Отже, почнемо саме з того інтерв’ю росіянину Юрію Дудю. Український артист поспілкувався з журналістом в Каталонії, де зараз проживає.

Реклама:

В інтерв’ю Потап розповів про те, що регулярно відвідує Україну, а Офіс Президента та Валерій Залужний просили його гастролювати за кордоном для збору коштів. Артист додав, що майже всі зароблені гроші передає на потреби армії та волонтерів (відзвітуватися кому і коли продюсер не планує). Також Потап стверджує, що має законний спосіб перетину кордону, і його виїзди узгоджені з офіційними структурами.

Чи хороший піархід інтерв'ю з росіянином на 10 рік війни? Скриншот з відео

Пояснив артист і свою позицію на рахунок російської мови. Зі слів Потапа, російська мова не є проблемою, бо її використовують українські політики і артисти. Артист додав, що завдяки володінню цією мовою він може ширше доносити проукраїнську позицію.

Також продюсер прояснив деталі щодо скандального інциденту 2014 року, коли зняв штани на премії RU.TV. Виявилося, що він не знав, що відбувалося в Криму і на Донбасі, бо політики не говорили про це з телевізору.

Окрім всього, співак зачепив тему розлучення з Настею Каменських. Він наголосив, що після повномасштабної їх подружні стосунки стали міцніше і помріяв про роль багатодітного батька. На додачу продюсер згадав як відбивався від залицяльників Каменських.

Потап - ще один доказ того, що Україні потрібен "інститут репутації" Скриншот з відео

Без штанів

31 травня 2014 року. Росія вже анексувала Крим, точилися бої в Донецькій області, відбувся перший бій за Донецький аеропорт, а так звані "ДНР" і "ЛНР" набирають обертів. Тим часом Потап і Настя Каменських приїхали в Москву на вручення премії RU.TV.

На сцені Настя елегантно зняла артисту штани, а той заявив: "Дякую, Росія, дякую, що приймаєте!". Реакція суспільства не забарилася.

Що це було? Скриншот з відео

У нещодавньому інтерв’ю Юрію Дудю артист пояснив свій вчинок.

"Ми слухаємо українські новини – це не коментують. Влада не коментує, не пояснює. Ми до кінця не розуміємо ситуації. Нас запрошують на премію RU.TV, де у залі сидять українські артисти, які на той час по-справжньому зняли штани перед режимом Путіна", – наголосив Потап.

Артист додав, що цей жест він адресував Ані Лорак і Таїсії Повалій, котрі сиділи в залі премії.

Варто зазначити, що це не перший перформанс такого роду в Москві. У 2012 році Потап вже хизувався спіднім на сцені з гарячою подякою московському слухачу.

"Волонтер"

У 2023 році мережу сколихнув черговий "хіт" Потапа під назвою "Волонтер". На перший погляд може здатися, що ідея – благородна. Проте лірика і загальний мотив викликали неоднозначну реакцію слухачів.

"Танцюй, мала, танцюй мала, давай, ти дві ночі дома не спала. Ой, мамо, не питай, з ким була і де ночі провела, я була з хлопцями-бійцями, волонтерила", – цитата з пісні.

Основною претензією слухачів було те, що здається, наче волонтерка – легковажна дівчина, котра не "розгрібає завали після обстрілів", а потрапила в сексуальну пригоду.

Сам Потап перепросив за цей трек та зазначив, що нічого такого не мав на увазі, проте хейту не боїться і радіє, що викликає у людей реакцію.

"Зараз взагалі такий час, що хейту багато в цілому у багатьох аспектах життя. Але якщо говорити саме про артистів, то найгірше – залишитись непоміченим. Коли його творчість не викликає жодних реакцій. Тому хейт для мене – це не про страх", – розмірковував артист.

Звинувачення в домаганнях

У тому ж році колишня підопічна Потапа Євгенія Гордая (GIP C) заявила про домагання з боку артиста.

Зі слів артистки, вона приїхала знімати мірки з продюсера і під час цього він запропонував їй поміряти "щось інше".

"Я припускаю, що конкретно мене взяли (до гурту), бо щось чухалося в штанях. Як інакше пояснити наші "великі" розмови в неробочий час, вночі, з лисим Альошею, мені незрозуміло. Він мені каже: "Я тебе хочу на задньому сидінні, щоб ноги ось так бл*дь були". Я кажу: "Це прямо пропорційно моїй кар'єрі в гурті?" Він каже: "Прямо перпендикулярно", – поділилася Євгенія.

Співачка пояснила, що мовчала, бо їй погрожували, і ось коли поїхала за кордон, то вирішила усім "відкрити очі".

Чи все це був піархід? Фото з Instagram

Сам репер не коментував звинувачення експідопічної, а от Настя Каменських взялася захищати репутацію благовірного.

"Ми з Льшею такі артисти, ми робили завжди кар'єру своїм талантом і трудом, своєю роботою. Хтось робить це в інакший спосіб: намагається за рахунок чужого ім'я, чужої слави, собі зробити піар", – наголосила NK.

Висміювання українців за кордоном

З початку великої війни Потап опинився в Іспанії, де, начебто, лікував параліч обличчя. А після одужання почав подорожувати світом, за що неодноразово наривався на критику.

Свою постійну відсутність в Україні артист пояснював розширенням горизонтів і створенням міжнародної корпорації шоубізу.

На своєму TikTоk-акаунті Потап виклав пародійний ролик під звук, в якому комедіанти кепкують з українців за кордоном.

В оригіналі учасник дуету Бампер запитує в свого колеги Суса, як визначити патріотів України, котрі планують повернутися на батьківщину. На що Сус відповідає, що це можна з’ясувати, якщо на автомобілі з українським номерами є синьо-жовтий прапор і наліпка "Доброго вечора, ми з України". Бампер перепитує: "І він вернеться в Україну?", на що отримує відповідь: "Він х*й коли вернеться в Україну".

Своє відео Потап підписав "Гумор".

Мабуть, українці за кордоном не з такою "високою" метою, тому заслуговують на висміювання.

Російське ретро

Парад зашкварів сеньйора Потапа продовжує його поява на афіші вечірки "Russian retro", котра проходила в Німеччині. Відео з вибаченнями не забарилося.

"Знаю кіпіш з приводу афіші, справедливо. Це людський фактор. Я не один, хто потрапляв в такі ситуації. Ким мене тільки не називали... Але не так, як в цій афіші. Це була неузгоджена афіша. Ми її зараз виправили. Я приношу свої вибачення перед всіма, кого обурило це. Добре, що ще не поставили якийсь німецький стародавній символ...", – пояснив Потап.

Важко повірити, що афіша не була узгоджена з менеджментом Потапа Скриншот з сайту

Пізніше на сайті з’явилася афіша вже без напису Скриншот з сайту

Окрім іншого, шоумен не цурається тусити з росіянами в Дубай.

Сварка з Приходько

Після початку великої війни, Потап і Настя Каменських заявили, що більше ніколи не виступатимуть в Росії. Аж раптом, співачка Анастасія Приходько вирішила висловити все, що думає про продюсера. Артистка кілька разів назвала Потапа гівном і додала, що він копіює її ж патріотичні висловлювання 2014 року.

Цікаво, що сама співачка настирливо будувала кар'єру в Москві Скриншот

Потап відреагував на тираду Приходько ввічливим нагадуванням про те, що українці мають бути разом у своїй боротьбі проти росіян.

Пізніше Анастасія пояснила, що ворожнеча між нею і артистом триває з 2011 року, а після початку великої війни їх стосунки лише погіршилися.

Анастасія Приходько представляла Росію на Євробаченні-2009 Фото з Instagram

"Потім вже почалися історії, які почалися під час війни. Для мене було найжахливіше, коли він зняв штани у Кремлі і сказав: "Дякую, що ви нас приймаєте". Я вважаю, що він просто принизив всю країну таким чином. Для мене це дуже образливий вчинок, бо я їм не дякувала тоді. У нас почалася війна, у нас Дебальцеве, Іловайськ, Донецький аеропорт, і тут ти приїжджаєш знімаєш штани. Це були неодноразові його поїздки туди, зустрічі з росіянами", – ділилася 37-річна співачка.

Slavic Balagan

Нещодавно POTAP змінив псевдонім і став Slavic Balagan, за що знову отримав порцію хейту. Новий образ артиста виглядає наче карикатура на східноєвропейця: спортивні речі, золоті ланцюжки і нахабна поведінка.

Перше звернення "Балагана" теж виглядало суперечливо.

"Це я, Slavic Balagan, ваш улюблений старший брат зі Східної Європи! Я тут, щоб змусити вас сміятися і забути всі ті нікчемні формальності Заходу, які стають на заваді справжньому щастю! Костюми, правила, політика, зарплати – там, звідки я родом, у нас такого немає. Особливо зарплат. І все ж, ми щасливі. Ще багато чого попереду!", – написав артист в своєму новому Instagram.

Публіка явно не оцінила нове амплуа продюсера: "Олексій, ти довбо*об?", "Льоха, прокинься, ти обісрався", "у школах варто подавати історію Потапа, як приклад жілюгідності", "чєл, ти вже майже дід, що ти з себе зумера корчиш недолугого?".

В Іспанії Slavic Balagan виступав з новим перформансом: артист стояв у спортивному костюмі з картатою сумкою і плакатом "Слов'янська дегустація". Дегустація чого саме – невідомо.

"Подумав, як би класно це свято і це стереотипне мислення протиставити і показати західному глядачу. Що насправді за цими величезними страшними дядьками хороші добрі чуйні люди. Що відкритіші і вільніші за багатьох оточуючих вас людей. В них є оцей Балаган усередині, оцей внутрішній акордеон", – пояснив Потап своє нове амплуа Юрію Дудю.

А потім скромно порівняв себе з принцом у лахміттях, котрий спустився до народу.

Цікаво, Потап вже на вершині крінжа чи має ще "козир у рукаві"?