Осадча в ошатній чорно-білій сукні оголила плечі на заході в Каннах. Фото
Телеведуча Катерина Осадча та її чоловік Юрій Горбунов прибули в французькі Канни для проведення благодійного івенту, присвяченому допомозі Україні.
Для заходу 41-річна знаменитість вбралася в елегантну максісукню українського бренду, що складалася з чорного корсету і білої спідниці. Лук завершували елеганте кольє та блискучі браслети.
54-річний Горбунов у чорному костюмі й світлій сорочці обійняв дружину для фото. Також подружжя разом виступало на сцені.
Як відомо, зіркова пара виховує двох синів: 3,5-річного Данила і 8-річного Івана, в якого нещодавно батьки брали інтерв'ю. Подружжя обожнює весело проводити час із дітьми і часто влаштовує їм цікаве дозвілля. Від попередніх стосунків Осадча має 22-річного Іллю.
Також Катерина все частіше демонструє свої модні аутфіти та позує в стильних фотосесіях. Вона навіть давала власні поради для вдалих фото.
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