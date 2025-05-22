Осадча в ошатній чорно-білій сукні оголила плечі на заході в Каннах. Фото

Карина Тімкова - 22 травня, 15:15

Телеведуча Катерина Осадча та її чоловік Юрій Горбунов прибули в французькі Канни для проведення благодійного івенту, присвяченому допомозі Україні.

Для заходу 41-річна знаменитість вбралася в елегантну максісукню українського бренду, що складалася з чорного корсету і білої спідниці. Лук завершували елеганте кольє та блискучі браслети.

54-річний Горбунов у чорному костюмі й світлій сорочці обійняв дружину для фото. Також подружжя разом виступало на сцені.

Катерина Осадча з оголеними плечима попозувала в Каннах

Катя продемонструвала ошатний вигляд у Франції 

Фото kateryna.voroniuk

Катерина Осадча і Юрій Горбунов обійнялися у Франції

Яка стильна пара

Катерина Осадча в елегантному луці виступила на сцені Канн

Осадча була ведучою модного благодійного заходу

Катерина Осадча з оголеними плечима показался в Каннах

Ведуча поділилася моментами свого виступу та підготовки

Катерина Осадча у корсеті та спідниці попозувала в Каннах

З оголеним плечима зірка показалася в Каннах

Катерина Осадча в штанах і майці попозувала в Каннах

Для прогулянки багатодітна мама обрала більш зручний одяг

Як відомо, зіркова пара виховує двох синів: 3,5-річного Данила і 8-річного Івана, в якого нещодавно батьки брали інтерв'ю. Подружжя обожнює весело проводити час із дітьми і часто влаштовує їм цікаве дозвілля. Від попередніх стосунків Осадча має 22-річного Іллю.

Також Катерина все частіше демонструє свої модні аутфіти та позує в стильних фотосесіях. Вона навіть давала власні поради для вдалих фото.

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Осадча Горбунов
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