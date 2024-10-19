Дружина Усика зі звабним декольте попозувала у трьох стінах для стильного ч/б

Дружина боксера Олександра Усика, Катерина достатньо швидко повернулася у форму після народження четвертої дитини і тепер охоче демонструє це у своєму Instagram.

Багатодітна мама то виставить фото в міні, то покрасується в купальнику, а цього разу вона виклала добірку стильних кадрів, на яких посвітила декольте.

Катерина Усик тішить себе і підписників красивим фото Фото @yana.tryhubets

На чорно-білих фото Катя позує у промені світла серед трьох стін. Акцент зроблений саме на обличчя і пози моделі.

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Тільки Катя та світло

У кольорі Усик виклала одне фото

Нагадаємо, наприкінці літа Катерина ділилася в мережі сімейними фотоспогадами.

Докладніше про історію кохання Усиків читайте у матеріалі ТаблоID.