Дружина Усика зі звабним декольте попозувала у трьох стінах для стильного ч/б
Дружина боксера Олександра Усика, Катерина достатньо швидко повернулася у форму після народження четвертої дитини і тепер охоче демонструє це у своєму Instagram.
Багатодітна мама то виставить фото в міні, то покрасується в купальнику, а цього разу вона виклала добірку стильних кадрів, на яких посвітила декольте.
На чорно-білих фото Катя позує у промені світла серед трьох стін. Акцент зроблений саме на обличчя і пози моделі.
Нагадаємо, наприкінці літа Катерина ділилася в мережі сімейними фотоспогадами.
Докладніше про історію кохання Усиків читайте у матеріалі ТаблоID.
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