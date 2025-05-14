Тополя з нагоди 39-річчя посвітила тілом у трусиках і металевому корсеті. Фото

Співачка Олена Тополя (раніше Alyosha) 14 травня святкує свій день народження. Їй виповнилося 39 років.

З цієї нагоди зірка опублікувала пікантні знімки. У своєму Instagram вона попозувала у "металевому" корсеті, в якому вже з'являлася раніше. Тільки цього разу спідницю вона не вдягала, залишившися в спідньому.

Асиметричне вбрання нагадувало золото і мало зав'язки на спині. Також виконавиця вдягнула масивні сережки в тон і зробила хвилясту укладку.

Артистка показалася з оголеними стегнами Фото Instagram

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"39. Знаєте, я справді відчуваю сьогодні багато тепла. І хочу сказати: щиро дякую вам. За те, що стільки років ви зі мною, з моєю музикою, з моїми емоціями. Це так багато значить для мене. Ви надихаєте. Підтримуєте. Даєте силу й сенс. Тому цей день не тільки мій. Він наш. І я дуже вдячна, що ми разом", — звернулася до своїх підписників Олена.

Тополя похизувалася тендітною фігурою

Над своїм тілом зірка багато працює у спортзалі

Якось Олена спеціально для ТаблоID розповіла, що їй у своїй зовнішності подобається найменше, а що — найбільше. Також вона ділилася, про яку процедуру краси жалкує. А днями вона відреагувала на порівняння себе з відомою співачкою.

Тополя не забуває про свою музичну кар'єру. Не так давно вона випускала сексуальний кліп та оспівувала особисті емоції.

Нагадаємо, чоловіком знаменитості є фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя. Разом подружжя виховує трьох дітей: 12-річного Романа, 11-річного Марка і 4,5-річну Марію.