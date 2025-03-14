Кайлі Дженнер у латексі з декольте до талії оголила перса для модної колаборації. Фото

Косметична магнатка-мільярдерка Кайлі Дженнер презентувала нову колекцію одягу свого бренду Khy у колаборації з Poster Girl.

Для реклами кампейну 27-річна бізнесвумен вбралася у чорну латексну сукню з глибоким вирізом. Результатами стильної зйомки вона поділилася в Instagram.

Обтисле вбрання підкреслило струнку талію Кайлі та її апетитні стегна.

Лук зірка доповнила босоніжками на платформі Фото Instagram

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Кайлі також вдягнула червону сукню з аналогічного матеріалу, але з пікантнішим декольте

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Молодша Дженнер відома своєю любов'ю до спокусливих зйомок у білизні та блискучих боді. А раніше вона розповідала, що збільшувала груди.

Нагадаємо, у Кайлі є 7-річна донька Стормі та 3-річний син Ейр від колишнього, репера Тревіса Скотта. А з квітня 2023-го вона зустрічається з актором Тімоті Шаламе.