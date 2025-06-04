Кемпбелл з декольте нижче пупа оголила груди та стала метеликом для глянцю. Фото
Британська супермодель Наомі Кемпбелл стала головною героїнею нового випуску журналу Dazed.
Фотосесія вийшла магічною і загадковою. 55-річна знаменитість позувала у дуже декольтованій сукенці, білизні з бахромою, блискучій сітці та в міні з незвичними принтами.
Для деяких знімків підготували фон, на якому були зображені крила метелика. Такий елемент вдало доповнював образ Наомі. До того ж волосся їй прикрасили маленькими мушлями.
Нагадаємо, у Наомі є двоє дітей: 4-річна дочка та 1,5-річний син, які народилися шляхом сурогатного материнства. Їхні імена й обличчя зіркова мама приховує, але інколи тішить спільними моментами з малечею та милими фотографіями.
Нещодавно Кемпбелл з голими грудьми й у куцих шортах позувала для глянцю. Також вона засвітила сідниці у шкірі та хизувалася фігурою в бікіні.
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