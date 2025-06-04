Кемпбелл з декольте нижче пупа оголила груди та стала метеликом для глянцю. Фото

Британська супермодель Наомі Кемпбелл стала головною героїнею нового випуску журналу Dazed.

Фотосесія вийшла магічною і загадковою. 55-річна знаменитість позувала у дуже декольтованій сукенці, білизні з бахромою, блискучій сітці та в міні з незвичними принтами.

Для деяких знімків підготували фон, на якому були зображені крила метелика. Такий елемент вдало доповнював образ Наомі. До того ж волосся їй прикрасили маленькими мушлями.

Зірка не соромиться показати своє тіло у сексі вбраннях з кришталем Фото ibkamara

Реклама:

Манекенниця посвітила тілом через напівпрозорий матеріал і прикрилася бахромою

Кемпбелл поспокушала шанувальників своєю фігурою

Модель в зухвалих позах уявила себе метеликом

Наомі захопила своїми жіночними вигинами у шовковій сукні

В інтерв'ю вона трохи розповіла про своїх дітей: "Я хочу передати їм внутрішню силу, дисципліну. Найголовніше для мене — щоб мої діти були щасливі. Мені пощастило подорожувати з ними... Я хочу, щоб вони дивилися своїми очима (на цей світ). І я щаслива, що можу це робити. Я думаю, що це вже саме по собі освіта"

Манекенниця у плісованому луці продемонструвала свої довгі ніжки

І похизувалася стрункою талією

Нагадаємо, у Наомі є двоє дітей: 4-річна дочка та 1,5-річний син, які народилися шляхом ​​сурогатного материнства. Їхні імена й обличчя зіркова мама приховує, але інколи тішить спільними моментами з малечею та милими фотографіями.

Нещодавно Кемпбелл з голими грудьми й у куцих шортах позувала для глянцю. Також вона засвітила сідниці у шкірі та хизувалася фігурою в бікіні.