Кемпбелл з декольте нижче пупа оголила груди та стала метеликом для глянцю. Фото

Карина Тімкова - 4 червня, 14:15

Британська супермодель Наомі Кемпбелл стала головною героїнею нового випуску журналу Dazed.

Фотосесія вийшла магічною і загадковою. 55-річна знаменитість позувала у дуже декольтованій сукенці, білизні з бахромою, блискучій сітці та в міні з незвичними принтами.

Для деяких знімків підготували фон, на якому були зображені крила метелика. Такий елемент вдало доповнював образ Наомі. До того ж волосся їй прикрасили маленькими мушлями.

Наомі Кемпбелл з декольте до пупа ефектно попозувала для фото

Зірка не соромиться показати своє тіло у сексі вбраннях з кришталем

Фото ibkamara

Наомі Кемпбелл посиділа у білизні прикрилася бахромою

Манекенниця посвітила тілом через напівпрозорий матеріал і прикрилася бахромою

Наомі Кемпбелл грайливо попозувала у прозорій сітці

Кемпбелл поспокушала шанувальників своєю фігурою

Наомі Кемпбелл у міні ефектно посиділа на колінах

Модель в зухвалих позах уявила себе метеликом

Наомі Кемпбелл в сукні з декольте посиділа на підлозі

Наомі захопила своїми жіночними вигинами у шовковій сукні

Наомі Кемпбелл з майже оголеним бюстом попозувала для глянцю

В інтерв'ю вона трохи розповіла про своїх дітей:

"Я хочу передати їм внутрішню силу, дисципліну. Найголовніше для мене — щоб мої діти були щасливі. Мені пощастило подорожувати з ними... Я хочу, щоб вони дивилися своїми очима (на цей світ). І я щаслива, що можу це робити. Я думаю, що це вже саме по собі освіта"

Наомі Кемпбелл у яскравій сукні вдала з себе метелика

Манекенниця у плісованому луці продемонструвала свої довгі ніжки

Наомі Кемпбелл у міні посвтіила струнким тілом

І похизувалася стрункою талією

Нагадаємо, у Наомі є двоє дітей: 4-річна дочка та 1,5-річний син, які народилися шляхом ​​сурогатного материнства. Їхні імена й обличчя зіркова мама приховує, але інколи тішить спільними моментами з малечею та милими фотографіями.

Нещодавно Кемпбелл з голими грудьми й у куцих шортах позувала для глянцю. Також вона засвітила сідниці у шкірі та хизувалася фігурою в бікіні.

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Наомі Кемпбелл
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