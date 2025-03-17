Пляшковий зелений та конюшина: Міддлтон у стильному аутфіті з'явилася на параді з нагоди Дня Святого Патріка
Принцеса Вельська Кетрін 17-го березня відвідала парад із нагоди Дня Святого Патріка в Лондоні.
Невістка короля Чарльза, яка має почесне звання полковника Ірландського гвардійського полку, для цієї урочистої події, за традицією, вбралася в зелене.
Як повідомляє Tatler, зелене пальтечко Кетрін - від одного з її найулюбленіших брендів, Alexander McQueen. На груди Її Високість пришпилила брошку в вигляді листочка конюшини. Припускається, що ця прикраса колись належала королеві Александрі. Також у День Святого Патріка свого часу її надягали Королева-мати Єлизавета і принцеса Анна.
Нагадаємо, нещодавно в мережі спробували розгадати лайфхак Міддлтон, завдяки якому вона завжди так гарно виходить на фото. Як відомо, в січні принцеса відсвяткувала своє 43-ліття. Принц Вільям присвятив дружині та мамі трьох своїх дітей щемливий допис у Instagram.
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