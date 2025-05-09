Міддлтон на урочистому концерті з'явилася у перловому намисті й сукні 3-річної давнини. Фото
Принцеса Вельська Кейт Міддлтон увечері 8-го травня відвідала концерт на честь 80-річчя перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
Її Високість була вбрана в сукню улюбленого бренду Self Portrait, в якій її бачили в 2022-му році, на святкуванні ювілею правління Єлизавети ІІ. Кетрін доповнила лук перловими прикрасами, чорними бантом і клатчем та нюдовими туфельками.
Нагадаємо, в Міддлтон є така сама сукня і в чорному кольорі. Це - одна з фешн-фішок принцеси: натрапивши на вдалу модель вбрання, вона купляє її одразу в кількох кольорах.
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