Голі плечі та "крилате" декольте: Гомес у палкому луці з паєтками поблищала на прем'єрі серіалу

Американська актриса і співачка Селена Гомес продемонструвала справжній голлівудський гламур на прем'єрі комедійного серіалу "Чаклуни поза Вейверлі".

32-річна красуня завітала до культового кінотеатру El Capitan у Лос-Анджелесі та підкорила своїм яскраво-червоним образом.

Гомес оголила плечі і підкреслила талію корсетом з "крилами" в районі декольте. Нижня частина вбрання була вкрита паєтками, а боковий розріз злегка оголював ногу Селени.

Останнім часом кожен модний вихід Гомес відрізняється шиком та гламуром Фото Getty Images

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Свій блискучий лук зірка доповнила човниками на високих підборах в тон сукні.

Як відомо, помітне схуднення Селени не могло не привернути увагу світових ЗМІ, які одразу ж приписали актрисі вживання "Оземпіку". Вона поки ніяк не коментувала ці чутки. Натомість зірка розповіла про те, як їй живеться з біполярним розладом і тривожністю.

Селена поки не розкриває секрет свого схуднення Фото зі сторіс Instagram

Нагадаємо, днями Селена разом зі своїм бойфрендом показалися у костюмах до Геловіна.