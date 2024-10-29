Голі плечі та "крилате" декольте: Гомес у палкому луці з паєтками поблищала на прем'єрі серіалу

Тамара Кудрявченко 29 жовтня, 16:30

Американська актриса і співачка Селена Гомес продемонструвала справжній голлівудський гламур на прем'єрі комедійного серіалу "Чаклуни поза Вейверлі".

32-річна красуня завітала до культового кінотеатру El Capitan у Лос-Анджелесі та підкорила своїм яскраво-червоним образом.

Гомес оголила плечі і підкреслила талію корсетом з "крилами" в районі декольте. Нижня частина вбрання була вкрита паєтками, а боковий розріз злегка оголював ногу Селени.

Селена Гомес у блискучій червоній сукні

Останнім часом кожен модний вихід Гомес відрізняється шиком та гламуром

Фото Getty Images

Свій блискучий лук зірка доповнила човниками на високих підборах в тон сукні.

Як відомо, помітне схуднення Селени не могло не привернути увагу світових ЗМІ, які одразу ж приписали актрисі вживання "Оземпіку". Вона поки ніяк не коментувала ці чутки. Натомість зірка розповіла про те, як їй живеться з біполярним розладом і тривожністю.

Селена Гомес актриса

Селена поки не розкриває секрет свого схуднення

Фото зі сторіс Instagram

Нагадаємо, днями Селена разом зі своїм бойфрендом показалися у костюмах до Геловіна.

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