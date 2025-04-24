"Океан Ельзи", Пивоваров і KOLA: оголошено переможців премії YUNA-2025

Карина Тімкова - 24 квітня, 10:13
YUNA оголосила переможців 2024 року

Оголошено переможців 14-ї премії YUNA

Фото пресгрупа

23 квітня у Жовтневому палаці пройшла урочиста церемонія вручення музичної нагороди YUNA-2025.

Цьогорічне шоу, ведучим якого став Анатолій Анатоліч, відзначилось не лише яскравими виступами артистів, а й важливою благодійною метою.

Переможцями чотирнадцятої Національної музичної премії у ключових категоріях стали:

НАЙКРАЩИЙ РОК-ГУРТ: "Океан Ельзи"

Океан Ельзи перемогли на YUNA

"Океан Ельзи" отримали цілих три статуетки на цьогорічній премії

Фото Instagram

НАЙКРАЩИЙ ПОПГУРТ: "ADAM"

Гурт ADAM нагородили на премії YUNA

"ADAM" назвали найкращим попгуртом

Фото Instagram

НАЙКРАЩИЙ ВИКОНАВЕЦЬ: Артем Пивоваров

Пивоварова назвали найкращим артистом на YUNA

Пивоваров особисто піднявся на сцену за своєю нагородою

Кадр з Instagram

НАЙКРАЩА ВИКОНАВИЦЯ: KOLA

KOLA стала найкращою співачкою за версією YUNA

KOLA не була присутня на YUNA-2025, але подякувала за нагороду

Фото Instagram

ВІДКРИТТЯ РОКУ: Domiy

Domiy отримала статуетку на YUNA

Domiy подякувала усім фанатам за підтримку

Фото Instagram

НАЙКРАЩИЙ ХІП-ХОП ХІТ: Parfeniuk "Врубай"

Parfeniuk отримав престижну нагороду на YUNA

"Це перша моя статуетка. Я старався. Дуже дякую усім, хто в мене вірив", - сказав Parfeniuk зі сцени

Кадр з Instagram

НАЙКРАЩА ПІСНЯ: alyona alyona & Jerry Heil "Teresa & Maria"

НАЙКРАЩИЙ АЛЬБОМ: "Океан Ельзи" "Той день"

НАЙКРАЩИЙ ВІДЕОКЛІП: MONATIK "А що?"

НАЙКРАЩИЙ ДУЕТ/КОЛАБОРАЦІЯ: alyona alyona та Jerry Heil — "Teresa & Maria"

Нагороду "За внесок в музичну культуру України" отримав гурт "СКАЙ".

СКАЙ отримали почесну нагороду від YUNA

Нагороджений гурт "СКАЙ" також подарував шанувальникам емоційний виступ

Фото Instagram

НАЙКРАЩА ПІСНЯ ДО ФІЛЬМУ: MONATIK "Старі фотографії" (OST "Я, Побєда і Берлін")

НАЙКРАЩЕ КОНЦЕРТНЕ ШОУ: "Океан Ельзи" серія концертів "Той день"

НАЙКРАЩИЙ МЕНЕДЖМЕНТ АРТИСТА: MONATIK Corporation

Важливим елементом цьогорічної премії стала благодійна ініціатива — збір коштів на підтримку програми "Врятуй Кінцівку".

Нагадаємо, минулого року на премії також нагородили видатних українських артистів.

До речі, серед номінантів на статуетки виділялися музичні роботи DOROFEEVA, Klavdia Petrivna і Тіни Кароль.

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