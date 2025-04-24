"Океан Ельзи", Пивоваров і KOLA: оголошено переможців премії YUNA-2025
23 квітня у Жовтневому палаці пройшла урочиста церемонія вручення музичної нагороди YUNA-2025.
Цьогорічне шоу, ведучим якого став Анатолій Анатоліч, відзначилось не лише яскравими виступами артистів, а й важливою благодійною метою.
Переможцями чотирнадцятої Національної музичної премії у ключових категоріях стали:
НАЙКРАЩИЙ РОК-ГУРТ: "Океан Ельзи"
НАЙКРАЩИЙ ПОПГУРТ: "ADAM"
НАЙКРАЩИЙ ВИКОНАВЕЦЬ: Артем Пивоваров
НАЙКРАЩА ВИКОНАВИЦЯ: KOLA
ВІДКРИТТЯ РОКУ: Domiy
НАЙКРАЩИЙ ХІП-ХОП ХІТ: Parfeniuk — "Врубай"
НАЙКРАЩА ПІСНЯ: alyona alyona & Jerry Heil — "Teresa & Maria"
НАЙКРАЩИЙ АЛЬБОМ: "Океан Ельзи" — "Той день"
НАЙКРАЩИЙ ВІДЕОКЛІП: MONATIK — "А що?"
НАЙКРАЩИЙ ДУЕТ/КОЛАБОРАЦІЯ: alyona alyona та Jerry Heil — "Teresa & Maria"
Нагороду "За внесок в музичну культуру України" отримав гурт "СКАЙ".
НАЙКРАЩА ПІСНЯ ДО ФІЛЬМУ: MONATIK — "Старі фотографії" (OST "Я, Побєда і Берлін")
НАЙКРАЩЕ КОНЦЕРТНЕ ШОУ: "Океан Ельзи" — серія концертів "Той день"
НАЙКРАЩИЙ МЕНЕДЖМЕНТ АРТИСТА: MONATIK Corporation
Важливим елементом цьогорічної премії стала благодійна ініціатива — збір коштів на підтримку програми "Врятуй Кінцівку".
Нагадаємо, минулого року на премії також нагородили видатних українських артистів.
До речі, серед номінантів на статуетки виділялися музичні роботи DOROFEEVA, Klavdia Petrivna і Тіни Кароль.
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