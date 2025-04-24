"Океан Ельзи", Пивоваров і KOLA: оголошено переможців премії YUNA-2025

Оголошено переможців 14-ї премії YUNA Фото пресгрупа

23 квітня у Жовтневому палаці пройшла урочиста церемонія вручення музичної нагороди YUNA-2025.

Цьогорічне шоу, ведучим якого став Анатолій Анатоліч, відзначилось не лише яскравими виступами артистів, а й важливою благодійною метою.

Переможцями чотирнадцятої Національної музичної премії у ключових категоріях стали:

НАЙКРАЩИЙ РОК-ГУРТ: "Океан Ельзи"

"Океан Ельзи" отримали цілих три статуетки на цьогорічній премії Фото Instagram

НАЙКРАЩИЙ ПОПГУРТ: "ADAM"

"ADAM" назвали найкращим попгуртом Фото Instagram

НАЙКРАЩИЙ ВИКОНАВЕЦЬ: Артем Пивоваров

Пивоваров особисто піднявся на сцену за своєю нагородою Кадр з Instagram

НАЙКРАЩА ВИКОНАВИЦЯ: KOLA

KOLA не була присутня на YUNA-2025, але подякувала за нагороду Фото Instagram

ВІДКРИТТЯ РОКУ: Domiy

Domiy подякувала усім фанатам за підтримку Фото Instagram

НАЙКРАЩИЙ ХІП-ХОП ХІТ: Parfeniuk — "Врубай"

"Це перша моя статуетка. Я старався. Дуже дякую усім, хто в мене вірив", - сказав Parfeniuk зі сцени Кадр з Instagram

НАЙКРАЩА ПІСНЯ: alyona alyona & Jerry Heil — "Teresa & Maria"

НАЙКРАЩИЙ АЛЬБОМ: "Океан Ельзи" — "Той день"

НАЙКРАЩИЙ ВІДЕОКЛІП: MONATIK — "А що?"

НАЙКРАЩИЙ ДУЕТ/КОЛАБОРАЦІЯ: alyona alyona та Jerry Heil — "Teresa & Maria"

Нагороду "За внесок в музичну культуру України" отримав гурт "СКАЙ".

Нагороджений гурт "СКАЙ" також подарував шанувальникам емоційний виступ Фото Instagram

НАЙКРАЩА ПІСНЯ ДО ФІЛЬМУ: MONATIK — "Старі фотографії" (OST "Я, Побєда і Берлін")

НАЙКРАЩЕ КОНЦЕРТНЕ ШОУ: "Океан Ельзи" — серія концертів "Той день"

НАЙКРАЩИЙ МЕНЕДЖМЕНТ АРТИСТА: MONATIK Corporation

Важливим елементом цьогорічної премії стала благодійна ініціатива — збір коштів на підтримку програми "Врятуй Кінцівку".

Нагадаємо, минулого року на премії також нагородили видатних українських артистів.

До речі, серед номінантів на статуетки виділялися музичні роботи DOROFEEVA, Klavdia Petrivna і Тіни Кароль.